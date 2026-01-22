Пятница, 23 января, 2026
В Холмске появился центр настольных игр для всей семьи

Фото правительства Сахалинской области.

Находится он в центральной районной библиотеке. На выбор предлагается большое количество настолок: приключенческие, абстрактные, стратегические, детективные, которые так популярны у молодёжи. Здесь уже проходят турниры. А в конце прошлого года состоялся фестиваль с мастер-классами и ярмаркой комиксов.

Основателем центра стала победительница конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Катерина Михеева, приехавшая на Сахалин из Рязанской области. В прошлом году она защитила креативный проект «Игрополис» на молодёжном форуме «ОстроVа» и реализовала свою задумку с помощью гранта.

Губернатор Валерий Лимаренко предложил создать сеть игровых центров в области. Первый филиал могут запустить в Южно-Сахалинске в студенческом городке кампуса СахалинТех.

