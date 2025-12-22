В Холмске прошёл турнир «Хоккей в валенках»

В новом экологическом парке «Зелёная гавань» состоялась детсадовская семейная хоккейная лига. Турнир собрал четыре команды Холмской спортивной школы, в состав которых вошли дети и их родители.

Игры проходили на двух площадках. В первом периоде на лёд выходили юные хоккеисты. Во втором и третьем периодах к игре присоединились родители, которые продемонстрировали настоящий командный дух.

Команда «Морские львы» в чёрной форме забила больше всех шайб и стала победителем турнира. Всем спортсменам вручили медали и памятные подарки.

Для гостей праздника работали торговые ряды с вкусной выпечкой, пловом и горячими напитками. А для детей подготовили развлекательную программу с подвижными играми и ростовыми куклами.

Фото с ТГ-канала Единая Россия Холмск.