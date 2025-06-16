В Холмске учились готовить пянсе на мастер-классе

В Центральном доме культуры города прошел традиционный мастер-класс по приготовлению пянсе. Познать искусство приготовления национального корейского блюда пришли и взрослые, и дети.

Под руководством опытных наставников гости изучили рецептуру, технику лепки и секреты приготовления теста и начинки. Участники не только узнали о традициях корейской кухни, но и лично попробовали свои силы в создании пянсе. Пока ароматные пирожки доходили в пароварках, зрителей развлекал вокальный ансамбль «Славница».

Мероприятие завершилось уютным чаепитием. За общим столом участники продегустировали собственноручно приготовленные пянсе.

Елена КУЛИКОВА.