В Холмске выбрали лучшие снежные фигуры на конкурсе «Мистер Снеговик – 2026»

Несмотря на осадки и ветер, праздник зимнего творчества прошёл с размахом. На площадке возле плавательного бассейна собрались 11 команд взрослых и детей.

За час участникам предстояло превратить снег в креативные фигуры, вдохновляясь классическим образом снеговика.

Работы оценивались по четырём критериям: величина, качество исполнения, внешний вид и оригинальность задумки. Победителем стала команда Дома культуры села Чапланово «Снежные таланты». Их яркая снежная красавица-лиса покорила жюри обаянием и нестандартным подходом. Второе место заняла юнармия со снеговиком, лепящим снежного ангела. «Бронза» ушла команде детского сада «Дружба».

Команда «Ромашки» получила приз в номинации «Вместе теплее» за серию фигур представителей разных национальностей – символ дружбы народов. Матрёшки от Дома культуры «Рыбак» села Правда были отмечены как «Самая сказочная фигура». Команды «Снежные ягодки» и «СевЕРные медведи» создали трогательный образ многодетной семьи, вызвав улыбки у гостей праздника.

Всех участников наградили дипломами, а победители получили и памятные призы.

Елена КУЛИКОВА.