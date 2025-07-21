В Холмске жильцы приостановили капремонт многоквартирного дома

Кто-то годами ждёт капремонта дома, а кто-то саботирует запланированные работы.

Половина владельцев квартир одного из пятиэтажных домов в Холмске отказалась пускать на свою жилплощадь рабочих, проводящих капремонт. Подрядная организация успела заменить инженерную систему лишь в подвале, а другие работы пришлось приостановить. Хотя планировалось обновить и стояки инженерных систем.

В пятиэтажке, построенной более полувека назад, старые сети тепло-, водоснабжения и водоотведения уже не выдерживают нагрузки, что приводит к бесконечным коммунальным авариям.

– Мы не просто так из раза в раз напоминаем жильцам об их обязанности обеспечить допуск строителей к общедомовым сетям, расположенным в квартирах. Это требование законодательства, нарушение которого закончится для собственников серьёзными последствиями: суды, штрафы, компенсации вреда в случае потопов. Жаль, что некоторые жильцы не понимают уровень ответственности. От их необдуманных решений страдают все соседи, – отметила заместитель генерального директора регионального Фонда капремонта области Полина Цой.

Ремонтники были вынуждены временно подключить системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к существующим стоякам.

– Но в случае коммунальной аварии, если повреждённый участок обнаружится на старых стояках, последствия по возмещению ущерба полностью будут лежать на плечах владельцев этих квартир, – подчеркнула Полина Цой.

Если собственники квартиры так и продолжат держать оборону, продолжение ремонта будет сдвинуто на более поздний срок, сообщили в ведомстве.

Ольга РОМАНОВА.