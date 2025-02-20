В Холмском районе от последствий укусов собак погибла женщина

Место действия – крохотное село Ожидаево, что в 25-ти км от районного центра, и почти в 11-ти км от Пятиречья – ближайшего населенного пункта, где действует фельдшерско-акушерский пункт.

В региональном следственном управлении сообщили подробности. В селе до последнего времени было всего два жителя – это женщины, чьи дома и дворы расположены бок о бок на главной и единственной улице Железнодорожной. 12 февраля одна из них увидела 43-летнюю соседку, пострадавшую от нападения собак. К слову, женщина содержит четырех собак, они и покусали соседку.

По предварительным данным, сельчанка, не будучи медиком, постаралась оказать первую помощь пострадавшей, перебинтовала ей раны и решила, что этого достаточно. Но все пошло по наихудшему сценарию. На следующее утро 43-летняя жертва нападения скончалась. Предположительно от кровопотери, хотя окончательное слово должна сказать судмедэкспертиза.

Связаться с экстренными службами, вызвать скорую, быстро сообщить о случившемся оказалось невозможно. В селе нет связи, к тому же после недавнего циклона дорога была засыпана снегом. Для того, чтобы сообщить о случившемся, владелице собак пришлось преодолеть по сугробам примерно семь километров. Не сразу смогла прибыть по вызову и бригада скорой медицинской помощи – по той же причине – из-за занесенной снегом дороги.

Уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего и, помимо прочего, намерены дать правовую оценку должностным лицам, ответственным за контроль в сфере ЖКХ. Холмская прокуратура по своей линии проводит проверку. Надзорный орган оценит соблюдение администрацией района законодательства об ответственном обращении с животными.

Николай ПИТЕРСКИЙ.