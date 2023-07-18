В Холмском районе подняли с морской глубины еще одно судно. Восьмое затопленное судно утилизировали в Сахалинской области с начала года

Затонувшее судно под названием «СДС 005» подняли с морского дна в Холмском районе, работы проходили в селе Зырянское. Всего до конца года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» планируется удалить 26 затонувших судов в Корсаковском, Северо-Курильском и Невельском районах.

– Копившаяся годами проблема начала решаться. Мы набрали высокий темп в этой работе. Для сравнения за весь прошлый год удалили 4 судна, в этом году планируется 26. Сейчас Сахалинская область входит в тройку лидеров среди регионов ДФО по утилизации затонувших судов, – отметил Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«СДС 005» – это 50 тонн лома черных металлов, которые пролежали в воде 24 года. Известно, что среднетоннажное судно предназначалось для промысла рыбы и нерыбных объектов, его выбросило на камни из-за потери хода.

– В этом году поднято и утилизировано уже 8 судно, в ближайшие пару месяцев удалим еще 5 объектов. До конца года будет выполнен план в полном объеме. На эти цели в бюджете региона заложено более 300 миллионов рублей. Большая часть затрат вернется по итогам реализации металлолома и в виде федеральных компенсаций, – сказал Максим Жоголев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Для обследования акваторий проводились сьемки летательными и подводными беспилотниками. Этот метод позволил получить данные о форме, местоположении и степени коррозионных разрушений объектов.

К сегодняшнему дню затонувшие суда учтены в акваториях, прилегающих к Корсаковскому, Невельскому, Холмскому, Томаринскому, Углегорскому, Долинскому, Макаровскому, Поронайскому, Александровск-Сахалинскому, Южно-Курильскому и Северо-Курильскому районам. При этом работы продолжаются. Так, водолазы Сахалинского филиала Морской спасательной службы совместно с представителями ФАУ «Российский морской регистр судоходства» завершили обследование подводной части корпуса судна Xing Yuan. Оно село на мель на расстоянии 50 метров от берега на подходе к морскому порту Холмск. Планируется провести процедуру признания безвозвратной утраты аварийного судна и вывода его из–под таможенного контроля для последующей утилизации, сообщает пресс-служба регионального правительства.