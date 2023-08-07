В игрока ФК «2Drots»  болельщик бросил предметом после матча с ФК «Сахалин»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с нанесением травмы игроку московской медийной команды 2Drots после матча первого раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против «Сахалина» из Южно-Сахалинска. Об этом ТАСС 7 августа рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

«Сформировали повестку по Кубку России. По матчу 2Drots — «Сахалин» рассмотрим удаление начальника команда «Сахалин» Игоря Беляя. Также после окончания матча при приветственном подходе к трибуне игроку 2Drots была нанесена травма глаза, предмет бросили болельщик 2Drots, рассмотрим этот эпизод . Это бросание предмета с попаданием в футболиста», — сказал Григорьянц.

Матч между 2Drots и «Сахалином» завершился победой медийной команды со счетом 2:0. Согласно дисциплинарному регламенту РФС в случае попадания предметов, брошенных зрителями в игроков, виновный клуб наказывается штрафом или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей. Также команда может провести от одного до трех домашних матчей на нейтральном поле.