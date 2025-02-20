В Ильинском открыли новое почтовое отделение

Оно по уровню оснащения не уступает городским. Компактное, но функциональное здание площадью 25,5 квадратных метров включает просторный клиентский зал, оснащённые современным оборудованием рабочие места, комфортную комнату для сотрудников и даже примерочную – приятное дополнение для любителей интернет-покупок.

Инженерная инфраструктура почты на высшем уровне: автономное отопление, кондиционер, современная противопожарная система, удобный пандус для маломобильных граждан. Помимо этого, здесь создан «уголок здоровья», где можно измерить давление и температуру тела.

Сельчанам доступны все привычные услуги: от оплаты коммунальных платежей до отправки и получения посылок. Также специалисты помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Новое почтовое отделение работает три дня в неделю по адресу: ул. Железнодорожная, 6.

Наталья ДЕСЯТОВА.