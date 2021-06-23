В инфекционном госпитале Долинской ЦРБ увеличилось число тяжелых пациентов с коронавирусом

Поступление пациентов в инфекционный госпиталь не прекращается ни на один день. Но тяжелых пациентов теперь привозят гораздо больше. И сразу направляют в реанимационное отделение.

Медики отмечают, что среди больных, подключённых к искусственной вентиляции легких, не только пожилые люди, но и 40-летние, а то и 30-летние.

— Подавляющее большинство всех поступивших, более 99 проц.- непривитые граждане. Позже начинаешь общаться с пациентом, — в ковид не верил, противник вакцинации. Такие люди тянут до последнего, к врачу не обращаются, думают, что обычный насморк, а потом сразу на ИВЛ поступают. Но при этом ещё и скольких людей перезаряжать успевают, — рассказал главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

По данным разработчиков российских вакцин, их эффективность составляет до 98 проц. Свойства иммунобиологического препарата направлены на подавление вируса, при этом, не причиняя вреда организму. Сама вакцина изготовлена на основе разработок нескольких десятилетий. Ее эффективность сопоставима с действием любой вакцины от других заболеваний – защищает от развития тяжелых осложнений и смерти. При этом, часть людей, около 4 проц. невосприимчива к таким препаратам – антитела в их организме не образуются. Таким пациентам приходится рассчитывать на действие коллективного иммунитета.

— Коронавирус бьет и по старикам, и по молодым людям. Последние жертвы инфекции – люди 1971 и 1973 годов рождения. В каждом случае — это упущенная возможность.

Эти пациенты жили бы и сейчас, если бы вовремя сделали прививку, — говорит врач-инфекционист Оксана Солонина.

Для удобства жителей в области созданы все условия, чтобы сделать прививку. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, вакцинальные кабинеты работают в поликлиниках, функционируют мобильные комплексы.

В Южно-Сахалинске, наряду с точками в торговых центрах «Мегаберезка, «Столица» и на площади Победы открылась еще одна – в «Сити-Молле». Здесь ждут пациентов ежедневно с 10.00 до 19.00. Если есть вопросы по диагностике, лечению, вакцинации можно позвонить на телефонную линию 1300.