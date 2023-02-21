В Ингушетии проведены обыски одномоментно более чем по 60 адресам, в которых задействованы более 1200 правоохранителей. Предполагаемая общая сумма хищений из средств Социального фонда РФ составила около 2 млрд рублей. сотрудников. В числе подозреваемых – бывшие должностные лица и работники Пенсионного фонда Ингушетии.
Оперативно отрабатывать все риски и не снижать темпов жилищного строительства призвал работников отрасли губернатор области Валерий Лимаренко во время недавней поездки в Ноглики.
Глава региона побывал на строящихся объектах и проинспектировал ход...
Удачные старты
В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту. В фанпарке «Бобровый Лог» состоялась гонка в слаломе.
Сахалинец Артем Кашинцев завоевал серебряную медаль.
В топ-10...