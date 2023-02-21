В Ингушетии проведены обыски одномоментно более чем по 60 адресам, в которых задействованы более 1200 правоохранителей. Предполагаемая общая сумма хищений из средств Социального фонда РФ составила около 2 млрд рублей. сотрудников. В числе подозреваемых – бывшие должностные лица и работники Пенсионного фонда Ингушетии.

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