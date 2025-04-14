В интернет – через Владивосток. 28 лет назад в глобальной сети появилась электронная версия газеты «Советский Сахалин»

Это было первое сахалинское средство массовой информации, сделавшее шаг в освоении новых технологий.

«Советский Сахалин» в то время располагался в здании бывшего южно-сахалинского горкома КПСС (Коммунистический пр., 28). У редакции был только один компьютер с принтером. Техника стояла на столе у ответственного секретаря Вячеслава Жердева. Принимать информацию ТАСС, какие-то сообщения и материалы – одна из обязанностей ответсека.

Журналисты писали заметки и статьи обычной ручкой. Рукописи печатали на машинках типа «Ятрань» машинистки. Готовые к печати тексты через курьера передавались в областную типографию. Она находилась в здании на ул. Дзержинского, 34. Там квартировали представитель редакции – выпускающий и корректоры.

Набирали материалы на линотипах и верстали полосы работники типографии. Оттиски свёрстанных полос доставлялись на читку редактору Владимиру Сорочану и его заместителям. Подписывать газету в свет в типографию ходили редактор и ответственный секретарь.

Сложные времена второй половины 1990-х сдерживали редакцию в обзаведении компьютерным оборудованием и развитии. Да и новые информационные технологии только-только доходили до острова.

Неожиданно помощь поступила из Владивостока. Администратор интернет-узла «Восток России» Евгений Никитенко предложил размещать материалы «Советского Сахалина» на этой электронной площадке. Бесплатно. Зарабатывать приморцы собирались в перспективе от рекламы.

Конечно, мы согласились. Вышедшие бумажные номера газеты стали отправлять авиапочтой в столицу Приморья. Там её сканировали и выкладывали на сайт. Да, материалы появлялись в интернете с запозданием, но это уже было движение вперёд.

Одновременно редакция стала изыскивать средства и приобрела несколько компьютеров для набора текстов, а также принтер формата А4.

Решено было организовать компьютерный отдел. Для этого освободили четыре кабинета, переселив попавших «под сокращение» журналистов и бухгалтерию в другие помещения. Обустроили компьютерную сеть. Ответственному секретарю тогда пришлось по совместительству работать грузчиком (таскать аппаратуру), системотехником (прокладывать сеть и устранять мелкие неполадки в работе техники). Забегая вперёд, добавим – и мотористом. В этой роли приходилось выступать во время массовых веерных отключений света из-за сбоев на Сахалинской ГРЭС: 2 – 4 часа энергия подаётся, затем 2 – 4 часа тьма, и так сутками. Спасал бензиновый двигатель. Для него проложили параллельную электросеть. При отключении света агрегат вытаскивали на крыльцо редакции, сверху бросали кабель. И движок тарахтел до включения света. Так избегали срыва выпуска газеты.

Машинисток переквалифицировали в операторов компьютерного набора. Предварительно они и работники секретариата прошли обучение в местных учебных заведениях.

Новым толчком в развитии газеты была прошедшая в октябре 1996-го во Владивостоке международная конференция «Новому миру – новые СМИ». Она была посвящена созданию электронных версий газет и помогла найти партнёров-спонсоров. При их участии редакция купила технику, подготовила соответствующие кадры и начала верстать газету самостоятельно.

Одна из организаций разработала сайт по предложенному редакцией эскизу. Назвали его sovsakh.ru.

Обучал работе с сайтом – размещать статьи и фотографии, различным премудростям интернета – web-мастер сетевого издания «SitySakh» Артём Кан. Причём бескорыстно. Наше сотрудничество продолжалось около десяти лет.

В 2018 году главным редактором «Советского Сахалина» стала Татьяна Вышковская. Это было время интенсивного развития новых информационных технологий. Сайт требовал модернизации, обновления дизайна. На повестку дня выходили социальные сети. «По совместительству» одному ответственному секретарю такие задачи не решить. Поэтому создали интернет-группу. Но работали на электронную составляющую газеты все сотрудники. У каждого было определённое направление деятельности.

Дизайн и структура сайта несколько раз совершенствовались. Появлялись новые разделы и рубрики. В 2021 году «Советский Сахалин» признан лауреатом конкурса «10 лучших газет России» за эффективную организацию деятельности веб-сайта региональной газеты, а в 2024-м получил диплом в номинации «Лучший веб-сайт».

На этом не остановились. Продолжая совершенствовать сайт, по-настоящему взялись за социальные сети. «Советский Сахалин» сначала появился в Одноклассниках, Телеграм, ВКонтакте, Whatsapp. Затем крепко обосновался в Дзене.

Материалы газеты активно читаются на всех площадках. Просмотры достигают десятков и сотен тысяч, а некоторые подбираются к миллиону.

Наши подписчики, а также те, кто без подписки регулярно заходит на сайт sovsakh.ru или в Дзен и соцсети, – жители по сути всей России: Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Якутия, Кубань, Приморье, Хабаровский край, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Самарская, Челябинская, Иркутская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская области, Башкирия, Крым, Ставрополье, Красноярский край. И, конечно, родная Сахалинская область.

За рубежом газету читают, по данным Яндекса, в Белоруссии, США, Германии, Финляндии, Китае, Казахстане, Сингапуре, Нидерландах, Франции, Японии, Великобритании, Молдавии, Южной Корее, Израиле, Узбекистане, Турции, Литве, Испании, Польше, Швеции и Канаде.

«Советский Сахалин» подружился с искусственным интеллектом: сгенерированные нейросетями фотографии, иллюстрации, диктор-нейроведущий.

И, если уж «СовСах» во всём этом не впереди планеты всей, то на Дальнем Востоке в авангарде.

Редакционный архивариус.