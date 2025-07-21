В исторических местах пройдёт съёмка фильма о русском адмирале

В минувшую пятницу от памятника адмиралу Геннадию Невельскому стартовала научно-исследовательская экспедиция на Шантарские острова. Мероприятие проходит в рамках проекта «Живая история в школы».

Шестеро участников проведут съемки документального фильма о тех местах, где российский исследователь Дальнего Востока в 1849 – 1855 годах вёл географическое изучение местности. Снятую киноленту представят сахалинским школьникам и студентам. Путешествовать по исторически значимым местам активисты будут на трёх моторных лодках.

– Всего мы планируем пройти 900 км морского пути и 1800 км преодолеть по суше, – поясняет организатор экспедиции, руководитель клуба «Sakhalin fishing and travel», член регионального отделения Русского географического общества Максим Сорока. – Доберёмся до залива Счастья, побываем на мысах Перовского, Литке и Александра. Остановимся на озере Мухтеля, а затем дойдем до бухты Врангеля и вернемся обратно.

Одно из знаменательных мест, признанных объектами культурного наследия, станет Петровская коса в Николаевском районе Хабаровского края. Здесь в 1850 году для обеспечения Амурской экспедиции Невельской заложил «Петровское зимовье». На косе находилось первое в низовьях Амура российское православное кладбище, где впоследствии были похоронены некоторые члены экспедиции и дочь Геннадия Ивановича – Екатерина Невельская.

Экспедиция «Шантары – 2025» – третья экспедиция по следам русского мореплавателя Геннадия Невельского, организованная Максимом Сорокой в проекте «Живая история в школы». Ранее путешественники, используя архивные карты, сумели дважды пройти путь легендарного мореплавателя от Сахалина до Хабаровского края. Благодаря снятому в экспедициях видеоматериалу, их участники провели более 30 краеведческих лекций в образовательных учреждениях нашего острова. В отличие от предыдущих работ, в новом фильме речь пойдёт о жизни Невельского и его семьи в «Петровском зимовье», нежели на этапах Амурской экспедиции.

Проект «Живая история в школы» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ксения СИМЧУГОВА.

Фото автора.

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