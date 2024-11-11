В Историческом парке «Россия – моя история» открытие выставочного проекта «Без срока давности»

На выставке представлены мультимедийные материалы, раскрывающие тему нечеловеческих издевательств фашистами, бандеровцами, участниками Украинской повстанческой армии над советским народом в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн. А также представлены документы, протоколы допросов военных преступников, скрывавшихся после окончания войны на территории Сахалинской области.

В апреле 1947 года на вновь присоединенной к СССР территории было создано Управление Министерства государственной безопасности Сахалинской области. Все послевоенные годы спецслужба занималась поиском преступников. В мультимедийных тачах представлены выдержки из протоколов допросов и фотодокументы совершенных зверств пособниками нацистов.

Выставочный проект «Без срока давности» создан на основе документов, рассекреченных управлением Федеральной службы безопасности России по Сахалинской области. Проведена работа по поиску, отбору и рассекречиванию протоколов лиц, оказывавших содействие нацистской Германии и ее союзникам в период Великой Отечественной войны. Также в выставке использованы материалы Донецкого краеведческого музея и отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в республике Марий Эл.

Первым перед гостями с приветственным словом выступил председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов госбезопасности Александр Иванча, Почётный гражданин города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, награжденный орденом «Знак Почета». Ветеран рассказал, что рассекреченные уникальные архивные документы – это правдивый рассказ о сотрудничестве украинских коллаборационистов с нацистами. Выдержки из этих документов свидетельствуют о том, что предатели, добровольно участвовали в карательных акциях, пытках и уничтожении мирного населения. Именно поэтому сегодня важно всем сплотиться и предпринять все усилия, чтобы остановить попытки возрождения и реабилитации нацизма.

«Сегодня, как никогда, нужно знать нашу историю, ведь она непрерывно перекликается с реалиями дней сегодняшних. Рассекреченные документы лишь в очередной раз доказывают, что совершенные зверства забывать нельзя, сколько бы лет ни прошло. Эти злодеяния без срока давности», – подчеркнул, директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

На леденящих душу черно-белых фотографиях запечатлены истерзанные и замученные мужчины, женщины и дети. Отдельным блоком представлена единственная сохранившаяся фотография из Яновского концлагеря. Это фото было представлено на Нюрнбергском процессе. Сюжетом фотографии стал оркестр, исполняющий «Танго смерти», – именно под эту композицию производились расстрелы евреев и другие массовые казни.

Рассекречивание документов и передача их для дальнейшего использования в научной, исследовательской деятельности в музеи – продолжение большого просветительского проекта «Без срока давности», который при поддержке Президента Российской Федерации реализуется в России. Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения – жертв военных преступлений.

Первую экскурсию провёл экскурсовод музея «Победа» Евгений Ветер.