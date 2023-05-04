ГЛАВНАЯ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
РЫБА И БИОРЕСУРСЫ
НЕФТЬ И ГАЗ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРАНСПОРТ
ЖКХ
ТУРИЗМ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ
СОЦЗАЩИТА
КУЛЬТУРА
СПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯ
КРИМИНАЛ
ПРОЕКТЫ
НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СТОЛЕТИЮ
ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
КОНКУРС РЯЗАНЦЕВА
СЛЕД В ИСТОРИИ
СДЕЛАНО НА САХАЛИНЕ
ПОБЕДИТЕЛИ!
КЛЕВОЕ МЕСТО
САХАЛИНСКАЯ КУХНЯ
ВАЖНОЕ
ТЕЛЕТАЙП
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Из почты «Совсаха»
Только в «СовСахе»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Поиск
Четверг, 4 мая, 2023
РЕДАКЦИЯ
РЕКЛАМА
Советский Сахалин
ГЛАВНАЯ
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
РЫБА И БИОРЕСУРСЫ
НЕФТЬ И ГАЗ
СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТРАНСПОРТ
ЖКХ
ТУРИЗМ
ОБЩЕСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ
СОЦЗАЩИТА
КУЛЬТУРА
СПОРТ
ПРОИСШЕСТВИЯ
КРИМИНАЛ
ПРОЕКТЫ
НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СТОЛЕТИЮ
ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
КОНКУРС РЯЗАНЦЕВА
СЛЕД В ИСТОРИИ
СДЕЛАНО НА САХАЛИНЕ
ПОБЕДИТЕЛИ!
КЛЕВОЕ МЕСТО
САХАЛИНСКАЯ КУХНЯ
ВАЖНОЕ
ТЕЛЕТАЙП
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Из почты «Совсаха»
Только в «СовСахе»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Домой
ТЕЛЕТАЙП
В Истре пенсионер по фамилии Лопух отдал мошенникам 800 тысяч рублей.
ТЕЛЕТАЙП
В Истре пенсионер по фамилии Лопух отдал мошенникам 800 тысяч рублей.
4 мая 2023 19:06
СХОЖИЕ СТАТЬИ
БОЛЬШЕ ОТ АВТОРА
В Госдуму внесен законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах.
Минтруд РФ напоминает, что 6 по 9 мая – выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня – с 10 по 12...
Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин сообщил, что в минувшем году в период частичной мобилизации прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений закона, не допустили незаконный...
Стремительная карьера некарьериста. Почему мы в редакции трижды стучали по деревяшке?
10 апреля 2023 19:00
Его звали Ниси Обаси. В Южно-Сахалинске реконструируют исторический и стратегически важный мост
10 апреля 2023 18:50
Малая авиация уверенно встает на крыло. Сахалинские пилоты могут и хотят быть полезными государству
6 апреля 2023 19:01
«Воспетые острова»
Городок на краю морских дорог
4 мая 2023 19:27
Песню «Городок», которую мы сегодня представляем в проекте, давно искал в социальных сетях один наш земляк. Правда, он полагал, что написана она... о старом...
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
АКЦЕНТ
С Днем рождения, родная газета!
27 апреля 2023 19:55
1 мая славный «Советский Сахалин» отметит свое 98-летие. Его биография началась с первого номера в 1925 году, а сегодня у вас в руках уже № 25591! Каждый из них – это...
Только в «СовСахе»
Только в «СовСахе»
Стремительная карьера некарьериста. Почему мы в редакции трижды стучали по деревяшке?
Только в «СовСахе»
Его звали Ниси Обаси. В Южно-Сахалинске реконструируют исторический и стратегически важный...
Только в «СовСахе»
Малая авиация уверенно встает на крыло. Сахалинские пилоты могут и хотят...
Новости
Бессмертный полк выстроится в сквере Сахалинского областного суда. Там установлены портреты работников островной судебной системы, воевавшие с фашистами
4 мая 2023 15:09
Яхты расправляют крылья. Парусная регата в Холмске открыла навигационный сезон-2023
4 мая 2023 14:45
Сахалинское правительство выступает за сокращение сроков строительства студенческого городка кампуса «СахалинTech»
4 мая 2023 13:12
На дорогах Сахалина прибавится автоматических дозорных за нарушителями. Они появятся на пяти участках автодорог по югу острова
3 мая 2023 14:33
Сильнейших пловцов I этапа Кубка России определили на Сахалине
3 мая 2023 12:58
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
«Известковому» требуется уборка. Полигон сорит и протекает
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
Планов громадье в долгом ящике. Поменяли русло реки, потратили миллиард и… остановились на полпути
ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!
Наши леса в ожидании будущего. Перспективы развития лесопользования на Сахалине связывают с инвестициями
Лента событий
С соревнований вернулись с медалями
4 мая 2023 12:16
Музыкальные виртуозы. Гитаристы южно-сахалинской детской музыкальной школы стали призерами всероссийского конкурса школы имени Гнесиных в Москве
4 мая 2023 12:06
Валерий Лимаренко вручил награды сахалинским бойцам в ДНР
2 мая 2023 21:37
Сахалинский СОБР «Редут» отметил свое 30-летие
2 мая 2023 21:35
Островные спортсмены приезжают со всероссийских соревнований с наградами
2 мая 2023 15:52
Опьяненная весной белка чуть не сбила с ног журналиста! Биолог-охотовед открыл секрет такого поведения гиперактивного зверька
2 мая 2023 15:43
Экономика
Лента событий
Сахалинский опыт внедрения цифровых сервисов перенимает Камчатский край
НОВОСТИ
Этой весной в Смирных 100 семей отметят новоселье
Лента событий
Строим и благоустраиваем
ТЕЛЕТАЙП
В Истре пенсионер по фамилии Лопух отдал мошенникам 800 тысяч рублей.
4 мая 2023 19:06
В Госдуму внесен законопроект о запрете чиновникам иметь имущество в недружественных странах.
4 мая 2023 19:06
Минтруд РФ напоминает, что 6 по 9 мая – выходные, а затем снова короткая рабочая неделя: всего три дня – с 10 по 12 мая.
4 мая 2023 19:05
Общество
Сахалинцы увидят зрелищные заплывы чемпионов мира, Европы и призеров Олимпиад
24 апреля 2023 19:10
Южно-Сахалинск готовится к открытию Кубка России по плаванию, который пройдет 1 и 2 мая в бассейне областной спортшколы водных видов спорта. В состязаниях примут...
Быстрые секунды. Сахалинский лыжник пробился в топ-5 первенства России
24 апреля 2023 19:09
Приз – 60 000 рублей В Мончегорске (Мурманская область) прошла лыжная гонка на 50 километров с общего старта свободным стилем, имевшая статус первенства России среди юниоров...
На Сахалине впервые пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике
20 апреля 2023 18:40
Наша область впервые примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Восход». Состязания пройдут с 24 по 26 апреля на базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске. За...
Наука побеждать. Сахалинские спортсмены демонстрируют на турнирах волю и мастерство
20 апреля 2023 18:36
Путевка и медалидзюдоистов В Благовещенске прошли два турнира по дзюдо. Сначала сахалинцы Вадим Прокопьев (тренер Игорь Кардаш), Нуриэль Бердикулов (тренер Олег Богданов) и Алексей Сон (тренер...
Культура
КУЛЬТУРА
Открылась регистрация на «Российскую креативную неделю – Дальний Восток». Мероприятие пройдёт...
КУЛЬТУРА
Дорогу молодым талантам. На Сахалине открылась академия эстрады Ларисы Долиной
Здравоохранение
Медицинский помощник пациента. Персональных администраторов закрепят за сахалинцами с онкологическими...
27 марта 2023 19:45
К губернатору со своей бедой. Валерий Лимаренко провел личный прием пациентов...
20 марта 2023 18:10
Транспорт
НОВОСТИ
В Китай на крыльях «Авроры»! Новые рейсы – новые возможности
НОВОСТИ
Автопарк станции скорой помощи областной столицы обновлен современными автомобилями
Криминал
КРИМИНАЛ
Южно-сахалинец понесет ответственность за изготовление оружия
КРИМИНАЛ
«Призрачный гонщик» ответит по закону
Народная кухня
Сима, фаршированная грибами и креветками
28 апреля 2023 14:45
Сахалинская селедочка правильного посола
24 апреля 2023 21:12
РЫБАЛКА
Розовый чулок для рыбы-сакуры. Клевое место
24 апреля 2023 21:10
ПРИРОДА
Приливы и отливы в заливах Терпения, Анива, Набильском и в Александровске-Сахалинском на 5 мая
4 мая 2023 08:00
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
Еще один зеленый островок. Новый Сквер памяти защитников правопорядка ждет комплексное...
4 мая 2023 20:05
Видеопоздравления с фронта. 9 мая на Сахалине отметят военным парадом и...
4 мая 2023 20:03
И снова май, цветы, салют. В День Победы в Южно-Сахалинске пройдут...
4 мая 2023 20:00
Edit with Live CSS