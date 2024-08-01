В июле в Южно-Сахалинске прошёл творческий вечер уроженца Холмска, композитора и исполнителя Игоря Николаева

«Жарким июльским вечером 1973 года в зале Чайковского собралась публика. Её было немного – партер и амфитеатр едва были заполнены. Не сезон! Да, кроме того, город был во власти международного конкурса артистов балета, и мало кто заметил скромную афишу: «Шуберт. «Прекрасная мельничиха». Исполнитель – Петер Шрайер (ГДР). Правда, те, кому было нужно, заметили»… Так начиналась статья в одном из номеров музыкального журнала «Кругозор», который сыграл решающую роль в карьере автора шлягеров, композитора и исполнителя Игоря Николаева.

Свидание с островом

Сахалинец Игорь Николаев уехал в Москву почти полвека назад. С тех пор на остров он приезжал регулярно, но редко. В основном для того, чтобы дать небольшой концерт, рассказать что-нибудь личное островным журналистам и посетить могилу отца (известный островной поэт Юрий Николаев умер в 1981 году, похоронен на старом кладбище Южно-Сахалинска возле перекрёстка улиц Пуркаева и Ленина).

Накануне очередного приезда композитор признался в социальных сетях: «Очень волнительно приехать на свою малую родину, на остров Сахалин, с творческим вечером. Спасибо за прекрасную идею великолепной певице Ларисе Долиной! Сахалинцы – студенты академии Долиной – споют мои песни в сопровождении Сахалинского эстрадно-симфонического оркестра со мной и Ларисой Александровной. Это будет признанием в любви к родному острову и землякам».

15 июля перед концертом композитор провёл в кинотеатре «Октябрь» большой творческий вечер, гостями которого стали студенты колледжа искусств, ученики академии Ларисы Долиной и несколько журналистов областных СМИ.

Высший пилотаж Жука

Ведущая вечера Лариса Долина, вышедшая на сцену вместе с Николаевым, строго предупредила студентов: чтобы спросить, нужно встать, поздороваться, представиться и чётко обозначить, кому адресуется вопрос.

– Не я выбрала вокальное творчество. Меня выбрали. Сверху, оттуда, – короткими фразами отвечала на первые вопросы джазовая певица. – Лучше получить качественное базовое образование, чтобы потом не получать тройки по сольфеджио.

Николаев отвечал сахалинцам мягче, потому и ответы земляки встречали живее.

– Любое заведение – это не стены, не стулья или парты. Это люди, которые вам дают знания, – композитор ответил на вопрос об училище. – Мне повезло. У меня был колоссальный педагог и музыкант Анатолий Михайлович Жук…

На этой фамилии часть зрительного зала закричала и грохнула аплодисментами.

– Судя по вашим аплодисментам, вы его знаете не понаслышке, – отреагировал Игорь Николаев. – Анатолий Михайлович научил меня мыслить неординарно. И человек, впоследствии преподававший мне гармонию, – Дмитрий Блюм – прощал мне опоздания на уроки, потому что Жук научил меня неординарному решению музыкальных задач.

– Это высший пилотаж, когда студент и педагог плывут на одной волне, – так Долина оценила общение сахалинских музыкантов. – Мой педагог по виолончели стала мне едва ли не крёстной мамой. Благодаря ей я полюбила виолончель, это один из моих самых любимых инструментов в оркестре.

Загадочный роман в музучилище

По словам Николаева, Жук много времени уделял студенту, чтобы общаться с ним не только по вопросам учебной программы. На курсе Игорь был единственным представителем сильного пола. И никто не знал, с какой из однокурсниц у Николаева завязался роман. Но Анатолий Михайлович всё прекрасно знал, стоял у истоков отношений. Роман будущего композитора вылился в первый брак, в котором родилась старшая дочь Игоря Николаева – Юлия.

Рассказав, что дочка сегодня живёт в другой стране, Игорь вернулся к училищным будням – вспомнил, как по вечерам сочинял песни за пианино в музучилище, собрав вокруг себя целый неформальный ансамбль из однокурсниц.

– На курсе было пять девочек, и мы делали такие вещи: раскладывали музыку на голоса и пели, как романсы или баллады, – признался Игорь Николаев.

Евтушенко описал выгорание

Несколько вопросов творческого вечера касались сплава работы и жизни людей искусства. А значит, неизбежных сильных эмоций и современного синдрома выгорания.

– Моих истерик никто не увидит, я могу поплакать, но буду делать это при закрытых шторах, – объяснила Лариса Долина. – Через слёзы выходит негатив. Его в жизни хватает, потому что вокруг много людей. И не факт, что все они хотят мне добра. Но у меня очень сильное биополе, один мой взгляд – и всё, человека нет.

Смущённая сахалинка, выслушав, поблагодарила и попросила ответить Игоря Николаева.

– Мне проще, я же пишу песни и выплёскиваю в них эмоции. Выгорание гениально описал Евтушенко, – сказал Николаев. И тут же легко процитировал сибирского поэта.

Пусть умиляется подлец,

Что вот он – исписался наконец,

Пусть это будет от тебя отдельно.

Ты на пределе, а не оскудел.

Есть у любого гения предел,

Лишь подлость человечья беспредельна.

Кто передал «Соломинку» Алле Пугачёвой?

После того как Игорь Николаев в очередной раз вспомнил поэтов 60-х годов, нельзя было упустить возможность выяснить историю песни «Держи меня, соломинка, держи». Автором музыки значится Алла Пугачёва, слова же написал Евгений Шлионский – поэт, в 60-х годах работавший на Сахалине.

Хотелось надеяться, что замечательное стихотворение сахалинца попало к Алле Пугачёвой через Игоря Николаева, который в 80-х годах работал в её ансамбле.

– Первый раз слышу о том, что Шлионский – сахалинский автор, – удивился Игорь Николаев.

– Для вас это открытие?

– Не открытие, а новость. Открытие, когда что-то открывается… Вы, как журналист, должны это знать. Кстати, мой отец тоже работал журналистом «Советского Сахалина» и других областных газет. Мне сахалинская пресса очень дорога, потому что журналисты и писатели часто приходили к нам домой, дискутировали до утра о литературе. Я не мог пройти мимо этого и жил в этой атмосфере. Я прекрасно помню «Соломинку», но не знал, что Шлионский – сахалинец.

Передал тетрадку – получил вызов в Москву

Самые интересные подробности музыкальной карьеры Игорь Николаев выдал, поддавшись уговорам Ларисы Долиной. Очевидно, растроганный атмосферой малой родины, предшествующим вечером, он рассказал коллеге драматичные истории из жизни, которые не считал важными.

В 1974 году на остров приехала группа известных советских авторов и композиторов. Среди них был композитор Игорь Васильевич Якушенко. Николаев зашёл к нему, чтобы взять автограф. И передал мастеру нотную тетрадь с сочинениями.

– Это были наброски – симфонические, хоровые, – признался Игорь Николаев, – школьные сочинения, написанные карандашом и шариковой ручкой.

Тетрадь Игоря Николаева попала в руки профессора Московской консерватории. Специалист решил, что автору записей нужно учиться в Москве. И в Южно-Сахалинск полетел запрос из консерваторского училища.

Николай Шелепов.

(Окончание в следующем номере).

Отец музыканта

Отец Игоря Николаева родился 28 июля 1935 года в Саратове. Получил на Волге образование в школе-семилетке, поступил в авиационный техникум. В 1951 году его родители решили переехать на Сахалин, семья поселилась в Холмске. Там будущий поэт доучился в последних классах уже десятилетней школы.

В 1954 году Юрий Николаев вышел в море учеником техника, вскоре стал техником-метеорологом. Трудился на судах Сахалинского морского пароходства: теплоходах «Баскунчак», «Уссури», «Ярославль», «Алтай», «Ока», «Палана».

В 1957 году моряк перешёл в газету «Сахалинский моряк», начал с должности литературного сотрудника – в его служебные обязанности входила обработка чужих статей и читательских писем. В 1960 году Николаева приняли в Союз журналистов СССР. Он успел поработать в южно-курильской газете «На рубеже», холмском «Коммунисте» и «Советском Сахалине».

В 1969 году перешёл в Сахалинское книжное издательство, где был редактором, директором. Работал ответственным секретарём журнала «Блокнот агитатора», помощником первого секретаря обкома КПСС. Публиковался в журнале «Дальний Восток», в коллективных сборниках «Родной Сахалин», «Сахалин» и других изданиях.

В 1970 году Юрий Николаев закончил факультет журналистики высшей партшколы при ЦК КПСС. В январе 1979 года вернулся в Сахалинское морское пароходство, работал на его судах первым помощником капитана.

Первый сборник «Романтика моря» у Юрия Николаева вышел в 1961 году. В нём восемь стихотворений и небольшая поэма «Капитан», посвящённая Герою Соцтруда Виктору Дмитриенко. Затем были книги «О солнце и о тебе», «Навеки твой», «Начистоту», «Морская душа». Шестая книга «Сердце помнит» вышла уже после смерти Юрия. В ней собраны стихи о море, моряках и тех, кто ждёт их на берегу, – жёнах и любимых. В 2000-х вышли ещё два сборника стихов сахалинца, патриота наших морей.