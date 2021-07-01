В изящной обертке фантазии. Персональная выставка члена Союза художников России Надежды Антиповой-Кириной

Экспозиция «Сердце верит в чудеса» была развернута в Невельском историко-краеведческом музее.

Зрители увидели живописные и графические работы мастера. Это композиции «После метели», «Ждем весну», «Предзимье», «Зимняя сказка»…

Как отмечают на сайте музея устроители выставки, к жанру, в котором работает Надежда Антипова-Кирина, слабо применимы обычные термины. Волшебные картинки, да и только, в которых угадываются романтические стихии читанных в детстве Жюля Верна, Александра Дюма, Ганса Христиана Андерсена. Эта маленькая добрая фея умеет парить над землей, создавая гелевой ручкой или кистью сказки – снежные, лесные, солнечные, ночные («На лесной полянке», «В нашем дворе», «Лесной ковер», «Синички»).

Даже популярные сахалинские пейзажи – мостик в парке, музей под вычурной японской крышей или панорама Южно-Сахалинска ночью – навевают в ее трактовке мысль о гостях из нездешней реальности.

Искусствоведы обратили внимание на картины Надежды Антиповой-Кириной еще в 2007 году на всероссийской молодежной художественной выставке в Москве. Часть произведений вошла тогда в каталог лучших работ молодых авторов.

Творческие признания были и дальше. На Сахалине она получала гран-при за яркие профессиональные достижения и художественное мастерство по итогам областной выставки творческих работ преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ, а также дипломы I степени по итогам областных выставок «Творчество молодых – Сахалину».

Картины на ее выставках очень светлые по тональности и мироощущению, в них свежесть молодости и оригинальный взгляд на окружающее. Пейзажи, натюрморты, станковые композиции, живопись и графика чудесным образом передают это мировосприятие художницы. С ее полотен струится свет. Его излучают холсты с букетами белых лилий и гроздьями пышной сирени, с сахалинскими снегами и травами, морозными узорами на стекле и мириадами водяных брызг, поднятых в воздух руками восторженного ребенка.

Надежда создает образы тушью и гуашью, пишет маслом, но так изящно, что возникает эффект, словно это акварель. Гелевыми ручками из тысяч мельчайших штрихов и точек, выполненных в серебристо-золотистых тонах в сочетании с черным цветом, как из тончайших нитей, «сотканы» удивительные картины.

Такие фантастические сюжеты запоминаются надолго.

Людмила АРТЕМОВА,

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Н. Антипова-Кирина – уроженка Сахалина. Окончила музыкальное училище по специальности «дизайнер». Специализируется в оригинальной графике – сюжетно-ассоциативные композиции, натюрморты, тематические пейзажи. Участник многих выставок – городских, областных, региональных, всероссийских. Автор двух персональных выставок. Член Союза художников России. С 1999 года преподает в детской художественной школе Южно-Сахалинска.