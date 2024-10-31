В кадре – история

В 1911 году в центре Тоёхары был построен вокзал железнодорожной станции. Он украшался японской символикой. На протяжении десятков лет облик здания менялся.

В 1946 году на привокзальной площади состоялся первый митинг в честь 1 Мая с участием советского и японского населения. На здании были размещены большие портреты вождей пролетариата.

В 1977-м на месте деревянного вокзала построили новый, из бетона. В январе 1978-го новый железнодорожный вокзал был торжественно открыт. В дальнейшем он подвергался внутренней и внешней реконструкции, благо­устраивался.

«Советский Сахалин» отслеживал изменения облика вокзала. Фотографии здания – во время каких-то мероприятий или как фотозарисовка – появлялись в газете.

На этом снимке – вокзал в начале 1970-х. Автор – внештатный фотокорреспондент «Советского Сахалина» Юрий Полухин.