В Камчатском крае потерпел крушение Ан-26

Обломки самолета найдены на расстоянии 3,8 км от аэропорта около поселка Палана. Самолет Ан-26, вероятно, врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море.

Предположительно, катастрофа произошла при заходе самолета на второй круг при посадке, была плохая видимость, сообщает губернатор Камчатского края Солодин.

Выживших при крушении самолета среди 28 человек, по предварительным данным, нет. Рассматривается несколько версий авиакатастрофы.

Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования жителям края.

«Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолет, на борту которого находились 28 человек. Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами».