В киноконцертном зале «Октябрь» областного центра прошел премьерный показ документального фильма «Гиви Манткава. Вдохновлённый Сахалином»

Он посвящен памяти выдающегося островного живописца и графика, члена Союза художников СССР, заслуженного художника РСФСР, члена ассоциации изящных искусств ЮНЕСКО Гиви Манткавы.

Эта творческая работа сценариста и режиссёра Людмилы Машуковой и оператора Владимира Лавриненко — достойное продолжение создаваемой ими киногалереи образов выдающихся людей Сахалина и Курил.

95-летний юбилей мастера стал для документалистов прекрасным поводом рассказать о судьбе талантливого грузинского юноши, в послевоенное время получившего прекрасное академическое образование и выросшего на Сахалине в большого мастера. В сюжетную канву фильма органично вошли редкие фотографии из семейного альбома дочери Марии Сарапуловой, видеофрагменты из личных архивов друзей и коллег, а также их живые и интересные рассказы о живописце и графике. Получился глубокий по содержанию, полноценный фильм.

Учреждения культуры области тоже широко отметили юбилей Гиви Манткавы. К примеру, в областном художественном музее, фонды которого располагают самой большой (230 картин!) коллекцией, экспонировалась персональная выставка работ художника. Заведующая научно-просветительным отделом музея Александра Ломтева организовала много интересных мероприятий. Впервые на Сахалине здесь разработали трёхэтапную интерактивную игру для шлемов виртуальной реальности о творчестве юбиляра. Специально для будущих художников авторы применили современные технологии, «оживившие» героев 60 картин Гиви Манткавы.

В этом году о творчестве мастера и масштабе его личности узнали много нового не только завсегдатаи выставок, но и дети, для которых работники культуры нашли увлекательные формы знакомства с искусством.

Людмила Николаева.