В Китае чтят советских воинов, а историк Гай Липин изучает их боевые подвиги

В год 80-летия Великой Победы на Сахалине прошла международная научная конференция «Уроки Второй мировой войны и современность». Её участницей была доцент Хэйлундзянского университета, автор исторических изданий Гай Липин. Доклад преподаватель с большим стажем вузовской работы о сохранении памяти о красноармейцах, павших в боях против японского империализма в Северном Китае, вызвал необыкновенный интерес у слушателей.

– Презентацию я сопроводила фотографиями мест захоронения красноармейцев, а также памятников, связанных с событиями Второй мировой войны, – рассказала Гай Липин. – Основные захоронения красноармейцев находятся в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. Всего на северо-востоке Китая 107 мемориальных объектов, из них 61 – в провинции Хэйлунцзян. В Харбине, например, первый в Китае памятник советским воинам установлен ещё в ноябре 1945-го. Трёхступенчатый монумент увенчан скульптурой солдата и матроса с орденом Победы. В мае 2024 года Президент Российской Федерации возложил цветы к этому известному многим харбинцам сооружению.

– В чём ваш интерес к историческим событиям, объединяющим Россию и Китай?

– Часть моей работы посвящена переводу и популяризации исторических источников и материалов с русского на китайский и наоборот. А ещё я как археолог трудилась на раскопках Усть-Ивановского могильника в пойме левого берега реки Ивановки в Благовещенском районе Амурской области. Есть мой вклад и в Первой российско-китайской поисковой экспедиции по увековечению памяти советских военно­служащих, погибших в Китае. Эта работа в 2015 году велась объединённой группой из минобороны России и Китая, археологов и волонтёров, исследовавших крепости Дуннин и Тяньчжан в Суйфэньхэ. Найдены и торжественно перезахоронены на кладбище в Муданьцзяне останки десятков красноармейцев. Это событие укрепило российско-китайские отношения и сохранило историческую память.

– Знаю, интерес к русскому языку и русской культуре унаследовал и ваш сын Ю Хантао. Сегодня он в числе молодых вузовских учёных, поколение которых напишет новые страницы во взаимоотношениях наших стран.

– Мой сын, действительно, как и я, изучает историю России и российско-китайских контактов. Для меня такой выбор был неожиданным. Первые уроки русского языка и культуры сын получил ещё в школе. Потом была учёба в Харбинском педагогическом университете у очень сильных китайских славистов и преподавателей из России. Знаю, однокурсники сына отмечали доктора филологических наук Елену Иконникову из Южно-Сахалинска за любовь к русскому языку и за преподавательское мастерство.

– Каким вы видите Сахалин сегодня?

– Южно-Сахалинск хорошеет год от года. В этот раз я ознакомилась с музейно-мемориальным комплексом «Победа». Меня необыкновенно впечатлил масштаб работы его сотрудников.

Удивили коллекции, тематика выставок и многое другое. А ещё у молодых сотрудников я увидела серьёзное отношение к делу и уважение к героям, павшим в боях за освобождение южной части Сахалина и Курил.

В очередной раз обратила внимание на краеведческий музей, в котором так компактно представлена история освоения островов. Здесь приобрела сувениры для родных, сделала на память фотографии, они пригодятся в работе со студентами.

Александровск-Сахалинский на берегу Татарского пролива удивил красотой и тем, что там побывал Чехов. Его «Остров Сахалин» известен в Китае. Но мне бы хотелось самой отыскать возможные следы знакомства русского классика с пограничным местом напротив Благовещенска. Ведь во время путешествия на остров маршрут писателя проходил мимо тех мест, которые знакомы и мне. Понравились и южные города Сахалина, их учреждения культуры, морское побережье, «Горный воздух». Было много и других открытий для будущей научной работы!

– А по каким направлениям?

– Продолжу заниматься изучением малых народов северо-восточной Азии. Недавно я обратилась к истории нивхов, нанайцев, дауров и других этнических общностей Дальнего Востока. Хочется понять, как разные народы общались между собой, обменивались в далёком прошлом теми или иными вещами. Хочу описать древний торговый путь из Китая до Сахалина. И, возможно, однажды вернусь на остров, чтобы поделиться новыми научными историями.

Беседовала Елена Белобережская.