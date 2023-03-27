В Китай на крыльях «Авроры»! Новые рейсы – новые возможности

Приятная новость для любителей воздушных путешествий: авиакомпания «Аврора» после паузы, затянувшейся на целых три года, возобновила прямые рейсы из Владивостока в Харбин.

По такому случаю в минувшее воскресенье в международном аэропорту Владивосток даже организовали торжество с выступлением хореографического ансамбля «Грация». Артисты исполнили танец с элементами китайской культуры. Стойки регистрации были украшены композициями из воздушных шаров в виде драконов, а пассажиров угощали печеньем с добрым предсказанием.

«Аврора» возобновила рейсы из Владивостока в Харбин и Пекин. Полеты из Владивостока в Китай будут выполняться с частотой до 6 вылетов в неделю. Пассажиры смогут совершать перелеты из Владивостока в города Китая, а также в соседние страны, пользуясь стыковочными рейсами через аэропорты Китая.

До пандемии из Владивостока выполнялись полеты в направлении десятка китайских городов, в том числе в Пекин, Шанхай и Харбин с суммарной частотой более 30 рейсов в неделю. В 2019 году аэропорт обслужил более 270 тысяч пассажиров на этих маршрутах.

Константин Сухоребрик, гендиректор АО «Авиакомпания «Аврора», подчеркнул, что возобновление авиасообщения с Китаем – результат совместной работы авиакомпании «Аврора», китайских государственных властей и аэропортов-партнеров.

– Это важное событие не только для авиакомпании «Аврора» как перевозчика, но и для всего дальневосточного региона и страны. Рейсы в Харбин внесут свой вклад в развитие российско-китайских экономических отношений и откроют новые возможности для туристических и деловых поездок для дальневосточников.

Подробнее обо всем можно узнать и приобрести авиа­билеты на сайтах авиакомпаний «Аврора» (www.flyaurora.ru) и «Аэрофлот» (www.aeroflot.ru), а также в агентствах. Справки можно получить по многоканальным телефонам контакт-центров «Авроры» 8-800-250-49-88 и «Аэрофлота» 8-800-444-55-55. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.