В коллекции сахалинца Сергея Фуражова хранится то, чего нет даже в музеях

В квартире Сергея Фуражова нет музейных витрин с подсветкой, зато есть папки, в которых бережно хранится история островного региона. Здесь можно найти то, чего нет даже в областном краеведческом музее: подлинные письма, редкие фотографии и документы, рассказывающие о людях, создавших остров таким, каким мы его знаем сегодня.
Путь Сергея к коллекционированию начался с серебряной ложки, подаренной женой. Увлечение антиквариатом привело к выставке «Серебряный звон» в 2014 году, где было представлено более сотни экземпляров из коллекции сахалинца, включая изделия Фаберже. Но вскоре блеск металла уступил место шуршанию старой бумаги.
– Мне стало интересно копаться в архивах, – вспоминает коллекционер. – Раньше нужно было перелистывать энциклопедии, а сейчас ввёл фамилию в интернет-запросе – и начинаешь делать настоящие археологические раскопки. Находишь ниточку и тянешь за неё.
В папках бережно хранятся фотографии сахалинцев, датированные концом XIX и началом XX веков. Сделаны они в студии С. Г. Кострова в «п. Александровскiй на о. Сахалинъ, Корсаковская ул., д. № 263» или у Г. Ясиненко, как написано на обороте. На многих карточках начёрканы послания изображённых.
ТАЙНЫ ВЛАДИМИРА АБОЛТИНА
Одна из жемчужин коллекции сахалинца – документы, связанные с именем Владимира Яковлевича Аболтина, первого редактора газеты «Советский Сахалин». Молодой, энергичный, он стоял у истоков островной прессы в 1920-е годы, когда газета создавалась буквально «на коленке».
Но биография Аболтина полна пробелов и загадок. После Сахалина его следы ведут в Харбин, Шри-Ланку, Чикаго… Коллекция Фуражова помогает восстановить эти белые пятна. Здесь есть визитки Аболтина, приглашения на банкеты в ресторан «Лазурный», талоны на питание Академии наук СССР 1969 года, фотографии из дипломатических поездок. А на карточке с детьми написано: «Аболтин Владимир Яковлевич. Разведчик, востоковед». Наибольший трепет вызывают подлинники удостоверения и военного билета 1930-х годов.
По первому документу становится понятно, что первый редактор был красным партизаном. По второму – был лейтенантом запаса рабоче-крестьянской Красной Армии, служил в пехоте.
– Он был не просто журналистом, – рассуждает Сергей. – Он был дипломатом, разведчиком, профессором, директором института. В 26 лет этот молодой человек вёл сложнейшие переговоры с японцами после войны, не уступив ни пяди земли. И при этом в военных билетах стоит отметка о комиссовании по болезни, а период войны вообще выпадает из биографии.
Сергей собирал эти документы по крупицам на аукционах. Кто-то выкидывает старые бумаги, а кто-то продаёт их за бесценок – по 1 – 2 тысячи рублей за уникальный артефакт.
– Это хорошо, что люди продают, а не выбрасывают, – подчеркнул коллекционер.
Сергей планирует систематизировать материалы. Он уже связывался с краеведами из Александровска-Сахалинского, предлагая им тему для книги. Но пока история первого редактора ждёт своего исследователя. Коллекционер мечтает найти самый первый номер «Советского Сахалина» за 1 мая 1925 года. Ему удалось спасти от забвения сентябрьский номер того же года, выкупив его на аукционе.
ДНЕВНИК САМ ЕГО НАШЁЛ
Страсть к документам привела и к другой удивительной находке – блокадным дневникам Володи Будде (в будущем – писателя Владимира Морева). История их приобретения похожа на детектив.
Находясь в Санкт-Петербурге, Сергей купил у местной жительницы полное собрание сочинений Чехова. Женщина рассказала, что книги достались ей по наследству от дальнего родственника, вместе с ними были и старые альбомы, и странные тетради. Сергей присмотрелся: это оказались дневники пятнадцатилетнего школьника, скрупулёзно записывавшего каждый день блокадного Ленинграда: погоду, события в семье и на фронте, даже то, как он, чтобы выжить, воровал сухари у соседей.
Дневники лежали на аукционе, но победитель торгов так и не вышел на связь. Сергей снова связался с хозяйкой, выкупил тетради и два с половиной года расшифровывал почерк подростка. Так появилась книга «Выжить. Блокадный дневник».
– Я читал и переживал, будто он мой родственник, – признаётся Сергей. – Почувствовал, что обязан это издать. Раз дневник не уничтожили, раз он попал ко мне в руки – значит, эта история должна быть услышана.
ХРАНИТЕЛЬ БЕЗ ВИТРИН
Сегодня коллекция Сергея Фуражова продолжает расти. В ней есть даже автограф великой княжны Ольги Александровны, сестры Николая II. Он общается с другими краеведами, делится находками, помогает восстанавливать историю крейсера «Новик» и сахалинских семей.
Для Сергея коллекционирование – это не накопительство, а способ диалога с историей.
– Для меня это уже привычка, – говорит он. – Но самое интересное – не когда вещь лежит в папке, а момент ожидания, когда ты понимаешь: вот она, часть прошлого, которую удалось спасти.
Анастасия КАРАМУШКИНА.
По теме:
Первый номер «Советского Сахалин» подписал дипломат В. Аболтин
Агент наркома Чичерина. Как без единого выстрела завершилась оккупация Северного Сахалина
За 100-летнюю историю «Советского Сахалина» газетой руководили 19 редакторов
Чтобы напечатать весь тираж газеты, «американку» крутили вручную до утра. В 1920 – 1940-х годах у «Советского Сахалина» была своя типография