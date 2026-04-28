В коллекции сахалинца Сергея Фуражова хранится то, чего нет даже в музеях

В квартире Сергея Фуражова нет музейных витрин с подсветкой, зато есть папки, в которых бережно хранится история островного региона. Здесь можно найти то, чего нет даже в областном краеведческом музее: подлинные письма, редкие фотографии и документы, рассказывающие о людях, создавших остров таким, каким мы его знаем сегодня.

Путь Сергея к коллекционированию начался с серебряной ложки, подаренной женой. Увлечение антиквариатом привело к выставке «Серебряный звон» в 2014 году, где было представлено более сотни экземпляров из коллекции сахалинца, включая изделия Фаберже. Но вскоре блеск металла уступил место шуршанию старой бумаги.

– Мне стало интересно копаться в архивах, – вспоминает коллекционер. – Раньше нужно было перелистывать энциклопедии, а сейчас ввёл фамилию в интернет-запросе – и начинаешь делать настоящие археологические раскопки. Находишь ниточку и тянешь за неё.

В папках бережно хранятся фотографии сахалинцев, датированные концом XIX и началом XX веков. Сделаны они в студии С. Г. Кострова в «п. Александровскiй на о. Сахалинъ, Корсаковская ул., д. № 263» или у Г. Ясиненко, как написано на обороте. На многих карточках начёрканы послания изображённых.

ТАЙНЫ ВЛАДИМИРА АБОЛТИНА

Одна из жемчужин коллекции сахалинца – документы, связанные с именем Владимира Яковлевича Аболтина, первого редактора газеты «Советский Сахалин». Молодой, энергичный, он стоял у истоков островной прессы в 1920-е годы, когда газета создавалась буквально «на коленке».

Но биография Аболтина полна пробелов и загадок. После Сахалина его следы ведут в Харбин, Шри-Ланку, Чикаго… Коллекция Фуражова помогает восстановить эти белые пятна. Здесь есть визитки Аболтина, приглашения на банкеты в ресторан «Лазурный», талоны на питание Академии наук СССР 1969 года, фотографии из дипломатических поездок. А на карточке с детьми написано: «Аболтин Владимир Яковлевич. Разведчик, востоковед». Наибольший трепет вызывают подлинники удостоверения и военного билета 1930-х годов.

По первому документу становится понятно, что первый редактор был красным партизаном. По второму – был лейтенантом запаса рабоче-крестьянской Красной Армии, служил в пехоте.

– Он был не просто журналистом, – рассуждает Сергей. – Он был дипломатом, разведчиком, профессором, директором института. В 26 лет этот молодой человек вёл сложнейшие переговоры с японцами после войны, не уступив ни пяди земли. И при этом в военных билетах стоит отметка о комиссовании по болезни, а период войны вообще выпадает из биографии.

Сергей собирал эти документы по крупицам на аукционах. Кто-то выкидывает старые бумаги, а кто-то продаёт их за бесценок – по 1 – 2 тысячи рублей за уникальный артефакт.

– Это хорошо, что люди продают, а не выбрасывают, – подчеркнул коллекционер.

Сергей планирует систематизировать материалы. Он уже связывался с краеведами из Александровска-Сахалинского, предлагая им тему для книги. Но пока история первого редактора ждёт своего исследователя. Коллекционер мечтает найти самый первый номер «Советского Сахалина» за 1 мая 1925 года. Ему удалось спасти от забвения сентябрьский номер того же года, выкупив его на аукционе.

ДНЕВНИК САМ ЕГО НАШЁЛ

Страсть к документам привела и к другой удивительной находке – блокадным дневникам Володи Будде (в будущем – писателя Владимира Морева). История их приобретения похожа на детектив.

Находясь в Санкт-Петербурге, Сергей купил у местной жительницы полное собрание сочинений Чехова. Женщина рассказала, что книги достались ей по наследству от дальнего родственника, вместе с ними были и старые альбомы, и странные тетради. Сергей присмотрелся: это оказались дневники пятнадцатилетнего школьника, скрупулёзно записывавшего каждый день блокадного Ленинграда: погоду, события в семье и на фронте, даже то, как он, чтобы выжить, воровал сухари у соседей.

Дневники лежали на аукционе, но победитель торгов так и не вышел на связь. Сергей снова связался с хозяйкой, выкупил тетради и два с половиной года расшифровывал почерк подростка. Так появилась книга «Выжить. Блокадный дневник».

– Я читал и переживал, будто он мой родственник, – признаётся Сергей. – Почувствовал, что обязан это издать. Раз дневник не уничтожили, раз он попал ко мне в руки – значит, эта история должна быть услышана.

ХРАНИТЕЛЬ БЕЗ ВИТРИН

Сегодня коллекция Сергея Фуражова продолжает расти. В ней есть даже автограф великой княжны Ольги Александровны, сестры Николая II. Он общается с другими краеведами, делится находками, помогает восстанавливать историю крейсера «Новик» и сахалинских семей.

Для Сергея коллекционирование – это не накопительство, а способ диалога с историей.

– Для меня это уже привычка, – говорит он. – Но самое интересное – не когда вещь лежит в папке, а момент ожидания, когда ты понимаешь: вот она, часть прошлого, которую удалось спасти.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

