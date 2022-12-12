В конкуренции с сильнейшими. София Надыршина завоевала два «золота» на этапе Кубка России по сноуборду

Вновь первая

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали на III этапе Кубка России в Ижевске. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 15 регионов страны.

Сноубордистам предстояло проявить себя в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный слалом-гигант». Во всех стартах сахалинка показала качественное прохождение трассы, что позволило занять первое место, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

Четыре медали Сезимай

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальнего Востока по самбо среди девушек и юниорок. Помимо медалей были разыграны путевки на всероссийские соревнования.

Участвовали около 150 спортсменок из восьми регионов.

Сахалинскую спортшколу самбо и дзюдо представляли Доминика Динокова и Сезимай Сыргабаева.

Доминика Динокова заняла седьмое место в первенстве ДФО среди девушек 2005 – 2007 г. р.

Сезимай Сыргабаева завоевала две награды. Она – серебряный призер первенства ДФО среди юниорок 2003 – 2005 г. р. и бронзовый призер чемпионата Дальнего Востока.

Кроме того, Сезимай Сыргабаева стала обладательницей двух бронзовых наград первенства ДФО по сумо среди юниорок до 22 и до 24 лет.

По результатам этих соревнований будут сформированы сборные команды Дальнего Востока для участия в первенстве и чемпионате России.

Сахалинские волейболистки завоевали бронзовые медали первенства ДФО.

Мяч над сеткой

В Лесозаводске Приморского края состоялось первенство ДФО по волейболу. Команды юношей и девушек 2006 – 2007 г. р. оспаривали не только золотые, серебряные и бронзовые награды, но и заветные путевки на полуфинал первенства страны.

В турнире юношей было семь участников. Команда спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска заняла самое обидное в спорте четвертое место. Островитяне выиграли три матча и потерпели столько же поражений.

В турнире девушек было шесть команд. Воспитанницы спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска заняли третье место.

Бронзовыми призерами первенства стали Софья Васько, Полина Ермакова, Анастасия и Екатерина Ёжиковы, Арина Забеганова, Камила Килина, София Алейникова, Виктория Огнева, Ульяна Яковлева, Арина Щепанская, Варвара Холоднякова, София Шорина (тренеры Марина Захарова, Константин Пак, Екатерина Бронникова).

Восходящие звезды

Сахалинская сборная успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по чир спорту «Чир Мания», а также на фестивале «Восходящие звезды». Состязания проходили со 2 по 5 декабря в Санкт-Петербурге и собрали около 3000 спортсменов из 38 регионов страны.

За три дня выступлений островитянки сумели завоевать 12 медалей. В дисциплине «чир-фристайл-двойка мальчики, девочки» бронзовыми призерами стали Таисия Лифантьева и Юлия Ельникова, в джазовых двойках золотую медаль команде принесли Виктория Ри и Ника И, Таисия Лифантьева и Юлия Ельникова в этой дисциплине стали третьими.

В дисциплине «чир-хип-хоп-двойки» «серебро» и «бронзу» завоевали Юлия Стеблецова, Елизавета Оганян и Анна Сидько, Виктория Ри. «Золото» в категории «чир-хип-хоп-группы мальчики, девочки» завоевала островная команда G.Project.

Еще одно «золото» в хип-хопе завоевали Ульяна Колесник и Валерия Шаройкина. Среди юношей и девушек в этой категории на первую ступень пьедестала поднялись Анастасия Баранова и Милена Зырянова, «серебро» у Алексы Юн и Алисы Кошкиной. В джазе среди двоек Анна Волошинская и Руслана Замотаева завоевали «бронзу».

В самой старшей возрастной группе в дисциплине «чир-хип-хоп-двойки мужчины, женщины» золотыми призерами стали Елена Колесникова, Полина Дубинина, «серебро» у Арины Юн и Яны Кривобоковой. В джазе Эльвира Баранова и Кристина Лапыренок стали бронзовыми призерами.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.