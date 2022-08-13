В Корее получили помилование участники коррупционных схем, связанных с экс-президентом страны. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал вице-президента Samsung Electronics и главу Samsung Group Ли Чжэ Ёна, который был приговорен к двум годам пяти месяцам лишения свободы за коррупцию. В 2017 году Чжэ Ёна обвинили в даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.
По заданию губернатора южно-сахалинские «серебряные волонтеры» вместе с координатором этого движения Натальей Новопашиной побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов областного центра.
Отметив, что в...