В Корсакове при осмотре плавучего дока погибло трое рабочих

В минувший понедельник на судоремонтном предприятии, расположенном на территории Корсаковского морского порта, пять его работников обследовали затопленный плавучий док. Трое из них погибли. Еще двоих извлекли из воды и доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Сегодня на месте происшествия продолжали работу опытные следователи и криминалисты СКР.

По своей линии проводит проверку и транспортная прокуратура. По данным ведомства, при проведении водолазного осмотра и очистки плавучего дока работники спустились во внутреннее невентилируемое помещение для проверки наличия течей. Трое из них, по предварительным данным, погибли от удушья.

Между тем, у этой драмы имеется предыстория. Как сообщил «Советскому Сахалину» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев, 6 апреля в половине третьего дня в Корсаковском порту произошло ЧП без столь драматичных последствий: затонул плавучий причал.

Возможно, он получил пробоину в одном из балластных отсеков. Этот причал служил своего рода мостом к плавучему доку, где погибли работники. Оба объекта использовались до последнего момента при ремонте судов.

Водолазы ранее осмотрели плавпричал, провели подводную съемку. Планировалось 10 апреля приступить к его подъему в соответствии с разработанной ФГУП «Морспасслужба» схемой производства работ, но по какой-то причине его отложили. Осмотр плавучего дока – продолжение той же работы.

— На деятельности Корсаковского морского торгового порта случившееся не отразится, он работает в обычном режиме, — сообщил Максим Жоголев.

Между тем

Глава региона Валерий Лимаренко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и дал поручение региональной госинспекции по труду разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. На место происшествия по горячим следам выезжали представители министерства транспорта области и надзорных органов.

— Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших, — подчеркнул Лимаренко.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте Алексею Александрову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Николай ПИТЕРСКИЙ.