В Корсакове приступили к реконструкции южной части глубоководного порта

Подрядчик планирует отремонтировать и модернизировать парк специализированной портовой техники, провести реконструкцию причалов, зон хранения грузов и подходных путей. Объект вошёл в состав Северного морского пути – это значительно сократит время и затраты на доставку грузов из Европы в Азию.

Официальный старт работам дал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что проект позволит создать новые рабочие места, налоговые доходы в бюджет.

– Сегодня произошло историческое событие. Мы приступили к поэтапной модернизации Корсаковского морского порта. Фактически здесь будет проведена работа и по дноуглублению, и по реконструкции гидросооружений. Это будет в будущем порт-убежище. То есть глубоководный порт-убежище, который будет находиться в центре торговых путей Азиатско-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что порт Корсаков продолжает функционировать в штатном режиме, принимать и отправлять суда – уже через несколько дней сюда причалит судно «Леди Д», которое впервые доставит на Сахалин контейнеры с грузом по Северному морскому пути, – добавил Валерий Лимаренко.

Как рассказал главный инженер «Нацрыбресурса», на территории порта уже работает техника по демонтажу причальных набережных и стенок, в течение месяца работы завершатся.

– Рыбный порт будет представлять собой большую причальную стенку в 800 погонных метров с двумя большими причалами. Первый будет шире и длиннее на 70 метров. И здесь на пункте пропуска рыбаки смогут заходить и разгружаться. И будет второй современный причал. Кроме новых конструкций, мы углубим дно метров на 10. Соответственно, новые рыболовецкие суда могут приходить сюда с 2026 года, швартоваться, разгружать свою рыбу, – поделился Михаил Степанов.

Для стабильного обслуживания судов необходимо выполнить капитальный ремонт причалов № 1, 2 и 3 южного пирса, а также для снятия навигационных ограничений построить гидротехнические сооружения по нормативным стандартам. Они должны иметь ливневую канализацию и возможность подключения берегового электропитания. Также необходим капитальный ремонт автомобильного моста.

Реализация проекта «Реконструкция Южного грузового района» в морском порту Корсакова позволит области раскрыть транспортный потенциал и стать участником в существующих и потенциальных международных транспортных коридорах.

Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» отметил, что подобный объект компания будет строить впервые, но тем не менее порт будет сдан в срок.

– На Сахалине мы в первый раз, но по нашей практике всегда все объекты мы строим в срок, с достойным качеством. Развитие Сахалина — это и развитие России. Хотел поблагодарить заказчика, естественно, правительство Сахалинской области, за то, что объект сегодня уже начат и мы приступили к работам, окончание у нас через 25 месяцев, — сообщил Николай Руссу, генеральный директор акционерного общества «Мостострой-11».

В Корсакове также планируют создать международный контейнерный терминал, верфь по строительству судов из композитных материалов, мощности по хранению рыбы и морепродуктов. На реконструкцию рыбного порта уйдёт 6,6 млрд рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств грузооборот должен вырасти со 150 000 до 400 000 тонн рыбной продукции, сообщила пресс-служба правительства региона.

Ирина НОВИКОВА.

Справка

Соглашение о развитии Корсаковского морского торгового порта правительство Сахалинской области заключило летом на полях Петербургского международного экономического форума.