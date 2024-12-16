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В Корсакове рошел межнациональный фестиваль «В семье единой»

Праздник состоялся в культурно-досуговом центре «Океан».

Здесь гостей праздника погрузили в мир традиций и обычаев двух народов – русских и корейцев.

Богатое наследие культур продемонстрировали на выставке декоративно-прикладного искусства. Но особый интерес вызвал мастер-класс по приготовлению дяпче. Это традиционное корейское блюдо из крахмальной лапши с приправами, мясом и овощами. Участники фестиваля узнали все секреты его приготовления и насладились неповторимым вкусом.

А на сцене звучали песни на русском и корейском языках, традиционные и современные танцы приковывали к себе взгляд. Зарядили зрителей энергией ансамбль барабанщиков и тхэквондисты.

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