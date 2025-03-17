В Корсакове выбрали нового мэра

Сегодня на сессии депутаты горсобрания единогласно проголосовали за кандидатуру Наталии Куприной.
Корсаковцев можно поздравить – мало кто из участников проводимых в последнее время на Сахалине конкурсов на должность глав муниципалитетов может сравниться с Куприной в знании ЖКХ, экономики муниципалитета.
Последние пять лет она возглавляла региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. А до этого трудилась первым вице-мэром областной столицы. И именно это время отмечено появлением на улицах города цветочных оазисов.
Церемония инаугурации мэра планируется на 18 марта. И – за работу. На раскачку времени нет. Муниципалитет без главы уже месяц.
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