В Корсаковском порту проводятся работы по ликвидации «ЧП» на контейнеровозе

Прошедшей ночью на контейнеровозе «Феско Татарстан», стоящем у четвёртого причала в Северном порту Корсакова, была обнаружена утечка метана из-под подрывного клапана емкости с газом. Незамедлительно были приняты меры — выставлено оцепление, с судна снят экипаж 17 человек. На прилегающем участке порта прекращены технические работы.

По поручению главы региона создан оперативный штаб, в который вошли представители экстренных служб, профильных федеральных и региональных ведомств, морского порта и собственника судна.

— Оперативным штабом был разработан план, осуществлялась приливка водой и разбор ближайших контейнеров. Это позволило ликвидировать утечку и начать операцию по спуску контейнера» — отметила руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности области Анна Михеева.

После спуска контейнера с судна будет принято решение о проведении ремонтных работ, либо перекачки газа в другую емкость.

По данным спасательных служб, угрозы населению нет, сообщает пресс-служба правительства региона.