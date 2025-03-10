В Корсаковском районе появились первые лебеди-кликуны

Они прилетели с Хоккайдо, чтобы разведать обстановку перед началом основного весеннего перелёта.

Табун из восьми шикарных лебедей-кликунов, издававших характерные трубные звуки, летел на высоте 250 – 300 метров с севера на юг, в сторону Тунайчи. Люди на льду на время оторвались от рыбалки, «просияли», обрадовались, махали руками пернатым вестникам весны. Птиц заметили рыболовы-любители.

По словам нашего постоянного консультанта биолога-охотоведа Андрея Здорикова, скорее всего, эти птицы прилетели немножко раньше, временно обосновались в какой-нибудь тихой морской бухте, но в связи с подвижками ледового припая покинули её. Провели воздушную разведку: посмотрели, как обстоят дела с водоёмами на юге острова. Это нужно знать, чтобы определиться: есть ли подходящие условия для основного весеннего перелёта или нужно ещё подождать. Увы, водоёмы ещё скованы льдом. Обычно подходящая пора приходится на середину-конец марта. Вот тогда в бухте Лососей собирается большое количество лебедей, и с каждым днём прибывают всё новые птицы.

– На Сахалине мы можем наблюдать кликунов и малых тундровых лебедей, которые прилетят немного позже. Все – птицы краснокнижные, находятся под охраной государства, – говорит Андрей Здориков. – На Курилах часть птиц остаётся зимовать. Лебеди там легко находят открытую воду с океанической стороны Курильской гряды, курсируют вдоль неё, вплоть до самой Камчатки. Кстати, самый ранний прилёт лебедей-разведчиков зафиксирован несколько лет назад 7 марта.

Ярослав САФОНОВ.