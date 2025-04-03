В Курильском краеведческом музее открыли новую выставку, посвященную танкистам ВОВ и СВО

Главными экспонатами стали уникальные артефакты разных времён: письмо Героя Советского Союза Василия Мартехова, уничтожившего 14 танков и 800 солдат противника, и приказ о награждении орденом Мужества участника СВО Амиля Камилзаде, который героически погиб, прикрывая отход подбитого танка.

На открытии выставки сослуживцы Амиля Камилзаде почтили память павших героев. Они принесли в музей личные вещи сержанта – планшет и погоны, которые сразу же прикрепили к его военной форме.

Кроме того, Галина Шишенкова передала музею военный билет и наградные документы своего отца, солдата Ивана Матвеевича Косьяненко, сражавшегося на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1943 год.

Экспозиция стала мостом между двумя эпохами мужества и самопожертвования.

Ольга АНДРЕЕВА.