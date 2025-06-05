В Курильском районе протестировали беспилотную доставку биоматериалов

Это первый в островном регионе и на Дальнем Востоке проект такого плана.

Полёт от точки запуска в городе Курильске до села Горячие Ключи занял около 22 минут. Это значительно быстрее, чем доставка наземным транспортом, которая может занять несколько часов. На тестировании выполнили четыре полёта по условному сценарию доставки медикаментов из центральной районной больницы (ЦРБ) до фельдшерско-акушерского пункта. Для эксперимента выбрали один из самых сложных маршрутов.

Используемые дроны могут перемещаться по заранее подготовленному маршруту под управлением оператора. Скорость достигает 27 метров в секунду (в зависимости от погодных условий), а максимальный вес перевозимого груза до 5 килограммов.

После запуска системы жители Курильского района смогут сдавать анализы в сельских амбулаториях, не выезжая в ЦРБ.

Елена КУЛИКОВА.