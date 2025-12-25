В Курильском районе вводят туристический налог

Он начнёт действовать с 1 апреля следующего года. Платить его будут те, кто пользуется услугами временного проживания.

Налоговая ставка будет повышаться постепенно. В следующем году она составит 2% от стоимости проживания. К 2029 году туристы будут платить налог в 5%.

Однако депутаты местного собрания предусмотрели льготы. При предоставлении документов в налоговую базу не включат стоимость проживания детей до 18 лет, если они прописаны в Сахалинской области. Эта мера действует в дополнение к льготам, предусмотренным пунктом 2 статьи 418.4 Налогового кодекса РФ.

Таким способом за счёт средств туристов планируют пополнить местный бюджет.