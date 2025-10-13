В лагере в Березняках регулярно проводят соревнования для школьников

Оздоровительный детский центр «Юбилейный» в Березняках стал площадкой для товарищеских соревнований среди учащихся школ и воспитанников военно-патриотических клубов.

Шесть команд, в состав которых вошли ученики профильных кадетских классов и юнармейцы, соревновались в шести спортивных, технических и тактических дисциплинах начальной военной подготовки.

Юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет демонстрировали навыки, которым обучались на подготовительных курсах и на уроках начальной военной подготовки.

– Мы проводим соревнования в честь 80-летия Великой Победы. Цель — сплотить ребят, дать им возможность проверить свои силы, ловкость, смелость и интеллект.

Полоса препятствий, задания по топографии и тактической медицине, стрельба и многое другое — задачи, которые решала каждая команда. Все наши ребята мотивированы показывать максимально высокий результат и всю свою подготовку, — рассказала начальник отделения «Юнармии» в Сахалинской области Надежда Сон.

Фото правительства Сахалинской области.