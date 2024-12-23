В лесах острова началась заготовка «зелёных красавиц»

В нынешнем сезоне, как сообщило региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства, произошли важные организационные изменения. Главным поставщиком хвойных красавиц для областного центра стал Макаровский район, тогда как традиционно таким статусом был наделён Корсаковский.

Почему так? Неужели в Корсаковском районе уже не осталось ёлок? Руководитель местного лесничества Сергей Градов даёт такое объяснение. Осталось, конечно, достаточное количество и елей, и пихточек, но многие из них не подходят для продажи по своим кондициям. Им нужно дать время, чтобы подросли.

– При этом заготовка хвойных деревьев не прекращена, а ограничена. Выделено две площадки, на которых индивидуальные предприниматели из областного центра, определённые по итогам аукционов, организуют заготовку. Планируется срубить в общей сложности около 950 деревьев, тогда как в прошлом сезоне цифра колебалась у отметки 1500, – говорит Сергей Градов.

Между тем во всех районах, и Корсаковский не исключение, началась операция «Ёлочка». Сотрудники лесничеств, объединив усилия с полицией и Росгвардией, регулярно проводят рейды по лесным угодьям, оберегая молодые деревца от нашествий браконьеров с топорами. Плюс к этому руку помощи всегда готовы протянуть соседние лесничества.

Обычно самые горячие участки располагаются в непосредственной близости от населённых пунктов. В Корсаковском лесничестве уже есть первые задержанные. На нарушителя заводят административное производство, составляют протокол и в конечном итоге штрафуют. Размеры штрафов могут колебаться в пределах от 800 до нескольких десятков тысяч рублей.

Тем временем в муниципалитетах постепенно разворачивается торговля. В Южно-Сахалинске уже приступили к работе некоторые ёлочные базары, с 20 декабря заработает два десятка площадок. Реализация елей продлится вплоть до наступления Нового года. Под базары используются специально выделенные муниципальные участки и территории у торговых центров. Обычно торговцы стараются предложить и дополнительные услуги: помогают с монтажём основания для дерева, предоставляют упаковку, некоторые параллельно торгуют новогодними украшениями.

Можно приобрести ёлочки и в Южном лесном хозяйстве областного центра, прямо на территории учреждения. Это может быть подешевле, чем в других местах. Ёлка высотой до двух метров обойдётся в 3700 рублей, до трёх метров — в 4 200 рублей, что на 500 рублей дороже прошлогоднего из-за транспортных расходов, подорожания расходных материалов и повышения зарплаты рабочим. Хозяйство открывает новую точку продаж — ёлочный базар у ТЦ «Еланский» по адресу: Еланский проезд, 29. Цены здесь будут такими же, как в лесхозе.

С полным списком ёлочных базаров можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/206/35027

Сергей ЁЛКИН.

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Как правильно установить ёлочку дома, чтобы подольше не осыпалась? Сергей Градов рекомендует выставлять деревце в квартире в самый последний момент, а до той поры лучше держать её в прохладе. Например, на балконе, а в частном секторе и вовсе у крыльца на улице или в гараже. Деревянные крестовины ушли в прошлое, теперь в торговле можно найти современные разнообразные приспособления для установки. Неплохо себя зарекомендовали универсальные подставки с ёмкостью для воды и крепежами с трёх сторон. Ещё лучше воспользоваться ведром, наполненным мокрым песком. Некоторые добавляют в воду немного сахара и аспирина, считая, что это продлевает жизнь новогоднему деревцу. Так ли это? Каждый решает сам.