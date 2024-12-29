В Луговом открылась новая школа искусств на 230 мест

Это долгожданное событие для преподавателей и учеников детской музыкальной школы №, которая в этом году отметила 35-летие. Коллектив всегда успешно представлял Южно-Сахалинск на престижных всероссийских и международных конкурсах. Но долгое время был вынужден делить одну крышу с детским садом «Чебурашка».

В честь открытия школы в новом концертном зале состоялся небольшой концерт. Архитектором музыкального настроения выступил оркестр народных инструментов «Сахалинская метелица» под руководством Александра Гимро – директора детской музыкальной школы №1.

– У нашей школы начинается новая глава. С нового года она получит новый статус и будет именоваться школа искусств №1. Мы безумно счастливы. Потому что и в России, и за границей такие условия созданы далеко не везде. Нам есть с чем сравнивать, с гастролями мы были во многих странах. Хочется поблагодарить губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина, которые приложили максимум усилий для строительства нового здания. Это очень ценный подарок, – сказал Александр Гимро.

В праздничном мероприятии приняли участие заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– Новая школа искусств объединяет и замечательных педагогов, и талантливых ребят. Свой творческий путь в стенах школы начинала и звезда мировой оперной сцены Юлия Лежнёва. Это о многом говорит, – отметил Сергей Надсадин. – Я уверен, что в этом современном здании, благодаря таланту и упорству педагогов, вырастет еще немало звезд – музыкантов, певцов, будущих композиторов, художников, потому что новые возможности позволят открыть в школе дополнительные отделения. Здесь можно будет заниматься живописью и хореографией.

В красивом здании с витражами и с новым концертным залом скоро начнутся занятии. Уже с нового года здесь откроется набор на новое художественное отделение.