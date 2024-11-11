В макаровской средней школе заработал пневматический тир «Патриот»

Теперь старшеклассники имеют возможность осваивать не только теоретические азы стрелкового мастерства, но и получать практические навыки.

В подвальном помещении, выделенном под тир, провели косметический ремонт. Приобретены необходимое оборудование, инвентарь, расходные материалы, система видеонаблюдения и красочный баннер патриотического содержания.

Теперь учебное заведение располагает необходимой тренировочной базой для подготовки школьников к соревнованиям.

Пневматическая стрельба – дело интересное и полезное. Ведь настоящий стрелок должен обладать такими качествами, как внимательность, терпение, выносливость, аккуратность и способность логически мыслить.

По случаю открытия тира прошла небольшая торжественная церемония с разрезанием красной ленточки. Некоторые участники попробовали свои силы в практической стрельбе, и показали неплохие результаты. Мэр района Сергей Фертиков, например, уверенно поразил мишенное «яблочко»: из трех попыток дважды попал в «десятку», один раз – в «восьмерку». А почетный гость школы, ветеран боевых действий тоже Валерий Торгашин стрелял не из винтовки, а из пневматического пистолета и тоже показал достойные результаты.

Тир создан благодаря проекту «Молодёжный бюджет», который реализуется при поддержке главы региона Валерия Лимаренко. Основная задача и суть этого проекта – вовлечение старшеклассников в решение вопросов местного значения, повышение финансовой грамотности молодёжи. В островном регионе осуществлено уже немало разнообразных проектов, инициированных именно молодыми людьми. Появляются новые спортивные площадки, велодорожки, скейт-парки, детские площадки и многое другое. Такие проекты финансируются из регионального – не более 3 млн. рублей -и местного бюджетов – не менее одного процента от общей стоимости проекта.

Со всеми проектами, уже реализованными и которые еще предстоит воплотить в жизнь, можно ознакомиться на едином портале инициативного бюджетирования островного региона pib.sakhminfin.ru.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Фото с официального телеграм-канала МАОУ “СОШ г. Макарова”.