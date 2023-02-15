В Макаровском районе спасали рыболовов-любителей

Морская зыбь взломала ледовый припай и рыбачивших на нем людей стало уносить все дальше от берега, помощь пришла вовремя.

Все это произошло 15 февраля в бухте, расположенной примерно в 20 километрах от районного центра. По словам вице-мэра района Людмилы Меньшиковой, тревожное сообщение поступило в администрацию от службы 112 примерно в половине одиннадцатого утра. Первоначально было известно о 14-ти рыбаках, попавших в беду, позже цифру уточнили – их было 18 человек. 8 из них смогли выбраться на берег самостоятельно. Некоторых унесло в море на полкилометра от берега…

На место оперативно прибыли специалисты управления по делам ГО и ЧС, поисково-спасательного отряда имени В. Полякова, а также полиция. Плавсредствами, имевшимися в наличии у спасателей, все были благополучно доставлены на берег.

В данном случае ничто не предвещало беды, с местной метеостанции не поступало предупреждений, да и сильного ветра не было. Лед поломало морской зыбью.

В таких случаях местные власти обращаются к населению через соцсети и предупреждают об опасности, убедительно просят не выходить на лед.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

Региональное управление МЧС на официальном сайте опубликовало предупреждение. В заливе Мордвинова 16 февраля по той же причине (морская зыбь) опасно выходить на лед на участке от села Лесное до мыса Свободного. Возможен взлом припая. И напоминает номер единого телефон вызова экстренных служб: 112.