В Макаровском районе участники экологического десанта провели генеральную уборку на Клоковском водопаде

Этот красивейший уголок уже давно стал популярным местом паломничества туристов. По приблизительным подсчётам, в день его посещает не менее 100 человек. К сожалению, не все из них проявляют аккуратность и бережное отношение к природе.

По словам главного специалиста по туризму управления соцполитики макаровской администрации Сергея Белоусова, мониторинг состояния этой и других природных достопримечательностей района проводится на системной основе. Специалисты первым оценивают санитарное состояние малых архитектурных форм: беседок, скамеек, а также порядок на туристических тропах… К сожалению, бывает, что какие-то вандалы ломают установленные здесь указатели, информационные плакаты, оставляют мусор.

Ещё один облюбованный туристами природный объект – бухта Тихая. Здесь гораздо интенсивнее поток отдыхающих, соответственно, и мусора остаётся больше. Его регулярно вывозят, но приходится прибегать и к помощи волонтёров. Добровольные помощники охотно откликаются на призывы о помощи, регистрируются на сайте dobro.ru и участвуют в уборках. Не так давно в этой роли выступили семьи участников СВО.

Помощь оказывают региональное министерство туризма, руководство природного парка «Мыс Тихий».

Пользуясь случаем, Сергей Белоусов обращается ко всем любителям путешествий по родному краю: берегите природу, будьте её хранителями!

К слову

Водопад получил своё название от одноимённого мыса Клокова. Он считается одним из рекордсменов области по высоте – 48 метров. К достопримечательности ведёт обустроенная тропа с лавочками и беседками. Особенно эффектно водопад выглядит в конце весны – начале лета.