В марте цены в Сахалинской области росли медленнее, чем в среднем по России

Цены в марте 2026 года в регионе, по данным Росстата, выросли на 0,3% по отношению к февралю, по России в целом — на 0,6%. Услуги и продукты питания подорожали слабее, чем непродовольственные товары.

Овощи стали стоить дешевле. Повысилась средняя температура воздуха, увеличилась длительность светового дня, и после зимних месяцев производители овощей закрытого грунта стали меньше тратить на обогрев и искусственное освещение теплиц. В результате снизились цены на овощи местного производства.

— В сегменте услуг общественного питания мы видим рост цен. Увеличился спрос на услуги кафе и ресторанов со стороны туристов во время горнолыжного сезона. Это позволило собственникам бизнеса переносить в потребительские цены возросшие издержки на закупку продуктов питания, обслуживание оборудования, аренду помещений, оплату труда, — пояснил заместитель начальника экономического отдела отделения Банка России по Сахалинской области Дмитрий Питиляк.

Годовая инфляция в Сахалинской области замедлилась и составила 7,3%, в целом по стране — 5,9%. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению годовой инфляции до 4%, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного главного управления Банка России.

