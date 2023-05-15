В матче тридцатого тура первенства России по футболу в Южно-Сахалинске ФК «Сахалин» одержал победу над ногинской командой «Знамя»

История личных встреч этих команд насчитывала пять поединков, и ни в одном из них островная команда не смогла добиться превосходства. Два матча завершились мирным исходом, в трех победу праздновали футболисты из Ногинска при соотношении мячей 6-1 не в пользу «Сахалина».

Столь печальная статистика, да и поражение ровно месяц назад в гостях со счетом 0:2 и вымученная ничья с аутсайдером первенства «Зенитом» (Пенза) в 29 туре на родном поле, когда наша команда сравняла счет в компенсированное время, не произвольно наводило на грустные мысли. А если учесть, что в двух последних матчах первенства команда«Знамя» одерживала победы со счетом 4:1, то становилось совсем грустно.

Забегая вперед замечу, вчера кто пришел на стадион «Спартак» поддержать нашу команду, испытали океан положительных эмоций. Но обо всем по порядку.

Сразу надо отметить, что ни у «Сахалина», ни у «Знамени», по большому счету нет конкретной турнирной цели: от зоны вылета с профессиональной лиги оба клуба отдалились на почтительное расстояние. При этом остались личные спортивные амбиции как у тренеров, так и у игроков. И заключаются они в том, чтобы финишировать в этом сезоне в своей подгруппе в верхней половине турнирной таблицы. Для этого необходимо побеждать в каждом матче. Вот и вчера соперники вышли на поле с одной целью-добиться очередной победы.

С первых минут встречи «Сахалин» попытался навязать свой рисунок игры гостям. Однако лидер подгруппы не был застигнут врасплох таким агрессивным началом хозяев поля и довольно хладнокровно разрушал все атаки островитян на подступах к своей штрафной площади. Более того, отвечал быстрыми контратаками по левому и правому краю. На пятой минуте встречи в ходе очередной атаки на наши ворота столкнулись нападающий гостей Максим Дмитриев и наш защитник Муртази Алахвердов. Оба игрока оказались на футбольном газоне.

Судья встречи остановил игру и срочно вызвал медицинских работников на поле для оказания помощи игрокам. И если Максим Дмитриев через две минуты вновь появился на поле и включился в игру, то Муртази Алахвердову еще минут пять медики оказывали помощь. Зная спортивный характер нашего ветерана команды, я ни на секунду не сомневался, что Муртази вновь выйдет на поле. Мои прогнозы оправдались. Алахвердов, не смотря на травму носа, не только провел на поле все 90 минут, но и внес большой вклад в общую победу команды.

Первый по настоящему голевой момент «Сахалин» создал у ворот гостей на двенадцатой минуте. Входе очередной атаки на ворота «Знамени» защитники Ногинска нарушили правила, до ворот было метров 25. Гости выстроили стенку из пяти игроков.

Однако для Ибрагима Катиновасова она оказалась не помехой. Удар получился настолько плотным, что вратарь «Знамени» Дмитрий Кудинов не смог зафиксировать мяч и первым на добивании оказался Георгий Журавлев. Но после его удара мяч попал в перекладину ворот и покинул поле. Спустя четыре минуты, гости вновь нарушают правила в метрах четырех от линии штрафной площади. После удара Ибрагима Катиновасова голкипер «Знамени» оказался бессилен зафиксировать мяч, который от его рук отскочил в поле. Но численность игроков соперника в своей штрафной площади не позволили и на этот раз «Сахалину» поразить ворота.

Необходимо отметить, что гости довольно часто вынуждены были нарушать правила на своей половине поля, чтобы разрушать атаки хозяев. Так к 23-ей минуте матча они были отмечены двумя горчичниками.

При большом игровом преимуществе «Сахалина» лидер подгруппы довольно опасно «огрызался», проводя просто «кинжальные» контрвыпады. Так за полчаса игрового времени гости дважды были близки к тому, чтобы открыть счет в матче. Быстрая игра на встречных курсах, когда мяч не задерживался в середине поля, нравилась болельщикам, но не хватало главного в игре-взятия ворот. И оно случилось. На 35-ой минуте островитяне проводят многоходовую атаку по правому краю, и Андрей Сорокин открывает счет в матче 1:0.

После забитого гола наши игроки продолжали плести паутины своих атак на ворота соперника. Прекрасные моменты увеличить счет в мачте имели Даниил Большунов и Андрей Сорокин, но в первом случаи мяч пролетел в сантиметрах от стойки ворот, во втором команду гостей от неприятностей спас их голкипер.

«Знамя» продолжало «жалить» своими контратаками нашу защиту. До конца первого тайма гости дважды были близки к тому, чтобы сравнять счет в матче. Но исполнительское мастерство на завершающей стадии атак их подводило. Казалось, что на перерыв команды уйдут при минимальном преимуществе «Сахалина» в счете. Однако, уже в компенсированное время защитники гостей в очередной раз нарушили правила и сделали они это в своей штрафной площади. Евгений Матрахов с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся 2:0.

Вторая половина встречи началась с мощных атак «Сахалина» на ворота «Знамени». На 49-ой минуте Андрей Сорокин делает дубль, и счет в матче становится 3:0.

К чести лидера подгруппы игроки не смирились с поражением. Команда не только увеличила темп, но повела такие массированные атаки на ворота островитян, что сахалинской обороне пришлось сильно напрягаться. «Знамя» предсказуемо на долго завладело инициативой и методично стало раскачивать оборону «Сахалина». Хозяева не выстроили «автобус» в защите, а довольно грамотно гасили атаки соперника, удачно прессинговали и при случае организовывали свои атаки на ворота соперника.

И пару раз были близки к тому, чтобы довести счет в матче до крупного. На 75-ой минуте встречи игрок «Знамени» смог «обокрасть» сахалинского защитника у штрафной наших ворот и сделать ювелирную по точности передачу своему нападающему Максиму Дмитриеву, который с 7 метров вколотил мяч в сетку ворот «Сахалина». 3:1 в пользу сахалинской команды!

Оставшиеся время встречи прошло в атаках то на одни, то на другие ворота. Напряжение во встречи достигло такого апогея, что на первой компенсированной минуте матча едва не переросло в рукопашный бой. К чести судейской бригады они смогли вовремя погасить конфликт горячих футбольных парней.

Очередной матч первенства островная команда проведет на «Спартаке» 21 мая. Начало встречи в 16:00. В этот день «Сахалин» будет принимать «Коломну». 23 апреля наша команда уступила в гостях этому клубу со счетом 0:2. Получится ли взять реванш? Ответ на этот вопрос даст сама игра.

Игорь Карпук.

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