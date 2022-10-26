В Meta объяснили, что двухчасовой сбой во вторник утром был вызван технической ошибкой со стороны компании, передаёт Bloomberg. «Мы устранили проблему и приносим извинения за любые неудобства», — добавили в компании. Глобальный сбой у WhatsApp начался во вторник около 10:00 мск и продолжался около двух часов.
В Холмском районе на одну из дач пожаловала необыкновенная трехцветная лиса.
Патрикеевна с белой грудкой и темными лапами ничуть не боялась уличного освещения, людей, собаки, которая охраняет дом по соседству. Она немного...