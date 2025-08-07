В межрайонной больнице в Александровске-Сахалинском Кардинальные перемены

В лечебном корпусе межрайонной больницы в Александровске-Сахалинском завершился капитальный ремонт. В здании впервые с 1972 года кардинальные преобразования: во всех помещениях заменены инженерные коммуникации, выполнены отделочные работы.

Одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – модернизация медицинских учреждений первичного звена.

– Это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории. Именно сюда первым делом обращаются люди, когда им требуется помощь медиков. И от того, в каких условиях эта помощь будет оказываться, насколько учреждения обеспечены специалистами, лечебным и диагностическим оборудованием, препаратами, зависит здоровье, а подчас и жизнь наших людей. Поэтому мы стремимся сделать островные учреждения здравоохранения максимально комфортными и современными, обеспечить их всем необходимым, – говорит председатель правительства области Алексей Белик. – В этом году по президентской инициативе нам предстоит капитально отремонтировать ещё несколько объектов – участковую больницу в Горнозаводске, поликлиники в Ногликах, Южно-Курильске, Курильске и Аниве.

Масштабные работы сейчас идут в поликлинике Александровска-Сахалинского.

– Капитальный ремонт сразу в нескольких зданиях вызывает небольшие неудобства, но персонал и пациенты относятся к ситуации с пониманием. Все очень рады таким глобальным переменам и тому, что теперь можно будет лечить и лечиться в комфортных условиях, – рассказала заместитель главного врача Сахалинской межрайонной больницы № 1 Татьяна Шимулинас.

Олег РОМАНОВ.