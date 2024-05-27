В минувшее воскресенье завершился открытый теннисный турнир на призы ГК «Гидрострой»

Не смотря на капризы сахалинской погоды, которая загнала участников соревнований под крышу спортивного комплекса «Гидростроя», турнир подарил болельщикам и его участником океан положительных эмоций.

Рассказать о всех финальных встречах, которые состоялись в последний день соревнований, невозможно. Да простят меня другие участники турнира, остановлюсь на трех финальных поединках в группе участников PRO.

В предыдущем репортаже я рассказал о сахалинской теннисной звездочке Василисе Кочкадаевой. Потерпев поражение в стартовом поединке от более опытной участницы из Хабаровска, наша спортсменка не «раскисла», а в свои 13 лет смогла пробиться в полуфинал турнира в группе PRO, в которой играли девушки от 18 лет. Дорогу в финал, в хорошем смысле слова, по спортивному наглой, не признающей авторитетов на корте юной теннисистке, преградила кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Дарья Михайлова. Надо сразу отметить, что именно Дарья до старта соревнований считалась главной фавориткой на победу в одиночном разряде.

В матче за третье место Василиса Кочкадаева встретилась с представительницей Санкт-Петербурга Дарьей Федотовой. Соперница на пять лет старше Василисы. В спорте это огромная фора. Именно поэтому фавориткой встречи все считали гостью из культурной столицы.

Однако, уже с первых розыгрышей Федотову стали накрывать ошибки, а Кочкадаева демонстрировала хорошие скорости и концентрацию. Непроизвольно возникло подозрение, что у нашей теннисистки не хватит сил на весь поединок. Но у Василисы хватило. А у Дарьи мало что получалось.

В первом сете шла упорная и равная борьба. При счете 6:6 вопрос о победителе первой партии решался на тай-брейке. Начала решающий гейм Василиса неудачно, проиграв свою подачу – 0:1. Дальше пошли теннисные качели – 1:1, 2:1, 2:2. 3:2, 3:3. И здесь соперница из Питера, что называется, «подсела». У Василисы получалось все, у Дарьи ничего. Как результат – 7:3 и 1:0 в матче.

Во втором сете болельщики увидели, как юная теннисистка «уничтожает» на корте более опытную и старше ее спортсменку. 6:0 итог второй партии и 2:0 в матче.

В финале в группе PRO у женщин встретились Дарья Михайлова (Южно-Сахалинск) и Майя Байкова (Хабаровск).

Первый гейм в напряженной борьбе выигрывает Дарья – 1:0. Майя не только делает брейк, но забирает свою подачу и выходит вперед – 1:2. Обе спортсменки показывают хороший уровень тенниса. Вместе с тем, и у Дарьи, и у Майи не хватало стабильности, когда хорошие розыгрыши сменяли плохие, что отражалось на счете. По ходу сета вперед выходила Байкова 2:3, но Михайлова демонстрировала более агрессивный и стабильный теннис. Как следствие, первая партия осталась за Дарьей Михайловой – 6:4 и 1:0.

Во втором сете Байкова потеряла ощущение игры: невыразительно била слайсами, не вовремя и удобно для Михайловой кидала дропшоты, вяло боролась у сетки. В итоге стояла в шаге от поражения в партии и в матче – 5:1.

В такой ситуации необходимо было забирать гейм, который решал судьбу золотой медали. И Майя смогла переломить ход поединка. Счет сократился до критического для сахалинки – 5:4. И все же Дарья смогла собраться и с четвертой попытки поставить победную точку в гейме 6:4 и в матче 2:0.

У мужчин в финале также вопрос победителя был закрыт в двух сетах. На корт главного матча вышли два мастера спорта Александр Коцук (Южно-Сахалинск) и Изнаур Ахмаев (Хабаровск).

Дорога к финалу у обоих не была усыпана розами. Отдельные встречи они выигрывали на тай-брейках. Именно поэтому все поклонники ждали не только красивого тенниса, но и финального тай-брейка. Что касается красивого захватывающего тенниса, то надеждам суждено было сбыться.

Изнаур Ахмаев классно подавал, порой радовал приемами на вылет, да и в розыгрышах бил очень плотно и точно, заставляя Александра Коцука доставать мячи в растяжках из углов. Хабаровчанин диктовал ход большинства розыгрышей, что отразилось на счете. При этом Изнаур постоянно нагнетал темп, часто входил в корт, остро возвращал мячи даже после классных ударов Александра, отодвигая островитянина далеко от задней линии и не позволяя доминировать в розыгрышах.

Итог сетов 6:1, 6:0 и 2:0 в пользу Изнаура Ахмаева.

Игорь КАРПУК.

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