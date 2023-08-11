В молодёжном центре развития компетенций «Острова карьеры» на Сахалине сформируют базу лучших практик по профессиональному развитию молодых специалистов

Первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко вместе с участниками всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События» познакомился с проектом по созданию в Южно-Сахалинске круглогодичного центра развития компетенций молодёжи «Острова карьеры».

Росмолодёжь проводит конкурс по созданию круглогодичных центров компетенций молодёжи, результаты которого станут известны 30 августа.

По итогам конкурса в России будет сформирована сеть многопрофильных круглогодичных центров компетенций молодёжи с необходимыми условиями для непрерывного сопровождения молодых людей.

Свою эффективность уже доказали круглогодичные образовательные центры федерального уровня: мастерская управления «Сенеж», уентр Знаний «Машук» и академия творческих индустрий «Меганом». С учётом работы этих центров был разработан и запущен конкурс. Заявки на участие в нём подали 16 субъектов. Всего планируется открыть не менее 10 таких центров в стране. Росмолодёжь поможет регионам в обучении команд, привлечении экспертного сообщества и проведении профильных мероприятий.

Региональные власти Сахалина также приняли решение о создании на острове круглогодичного центра развития компетенций. В ближайшие годы в островном регионе будет создано около 15 тысяч новых рабочих мест благодаря крупным инвестиционным проектам.

Центр соберёт самых опытных кадровых специалистов, которые вместе с молодёжью сформируют базу лучших практик по развитию карьеры. Всем, кто желает добиться успеха, сотрудники центра помогут получить востребованную квалификацию, найти работу и реализовать свой талант, который может быть применен на благо жителей России. Центр развития компетенций позволит обеспечить страну первоклассными молодыми специалистами во многих сферах, что станет новым фактором экономического развития.

— Дальний Восток и Сахалин очень быстро и динамично развиваются, открываются новые производства, создаются рабочие места. Я уже общался с участниками форума: некоторые из них приехали просто посмотреть, поговорить, но многие – с интересом смотрят на возможность остаться здесь, — отметил Сергей Кириенко.

Сейчас центр развития компетенций работает в тестовом режиме. Его первыми посетителями стали участники форума Росмолодёжи «ОстроVа» в Сахалинской области. У них будет возможность не только побывать центре, но и поучаствовать в его создании по итогам образовательной программы форума.

Руководство региона активно поддерживает карьерные устремления молодых людей. В 2022 году региональный проект «Заработаем вместе», созданный при поддержке Министерства труда и Агентства стратегических инициатив, одобрил Президент России Владимир Путин.

— Можно разрабатывать любые амбициозные планы, но, если не найдется людей, которые будут их реализовывать, проекты останутся на бумаге. Поэтому мы целенаправленно решаем кадровую проблему. Молодым специалистам, в которых нуждается наша экономика, помогаем не только сделать профессиональную карьеру: у нас должна быть создана полноценная система мер поддержки, которая позволит обзавестись жильем, решить ряд бытовых вопросов. Только таким способом можно сократить отток населения с Дальнего Востока, привлечь нужных островным предприятиям и социальной сфере людей с материка, — отметил губернатор области Валерий Лимаренко.

Росмолодёжь.События — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как образовательные программы (линейку форумов платформы Росмолодёжь.События), так и единовременные масштабные события (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Фестиваль детства и юности «Большая перемена» и другие).