В море – на остатках припая. А весеннее оживление природы зовет нас на реки и озера

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в марте рассказывает постоянный консультант нашей газеты кандидат биологических наук Виталий НИКИТИН.

– Три последних выпуска нашей рубрики, Виталий Дмитриевич, были посвящены, главным образом, рыбалке на юго-востоке острова в зимние месяцы. Благодаря природным особенностям Сахалина они вовсе не оказались таким уж глухозимьем, как на материке. А что обещает рыболовам-любителям весеннее оживление природы?

– В марте еще вовсю будет продолжаться зимняя рыбалка. Однако морской лед уже начнет отрываться, и подледный лов зубатой корюшки и наваги сосредоточится, в основном, на остатках припая. Кроме того, чем меньше льда останется на море, тем больше зубатки станет заходить в лагуны – на юге это озеро Изменчивое, нередко Буссе, Тунайча, а также в предустьевые участки крупных рек – Найбы и Лютоги.

В весенний период, подчеркну, объекты любительской рыбалки останутся прежними, но необходимо менять приманки.

– Поясните на примере корюшки-зубатки – самом желанном рыбацком трофее.

– Мы уже сообщали в прошлой публикации, что с приходом весны зубатая корюшка начинает активно кормиться молодью тихоокеанской песчанки. То есть переходит от планктона к более высокоэнергетическим кормам, это подтверждено нашими исследованиями.

Не будем забывать, что зубатка – хищник, наделенный зубами. Причем величина клыкообразных зубов у этой относительно небольшой рыбки, которые растут не только на челюстях, но и на языке, по отношению к телу значительно больше, чем, скажем, у щуки и даже акулы.

Иначе говоря, весной корюшковая рыбалка станет более эффективной на блесны и крючки, имитирующие мальков рыбы. Это применимо и к ловле наваги.

– Для корюшки-зубатки блесны какой формы и какого цвета?

– Узкие, удлиненные, белые, лучше серебристые, под цвет песчанки – серебристо-синий.

– Вопрос для расширения рыбацкого кругозора: тихоокеанская песчанка тоже из семейства корюшковых?

– Нет, у нее свое семейство – песчанковых. Ведет прибрежный образ жизни.

Будучи стайной рыбой, которая в течение суток совершает вертикальные миграции в толще воды, ночью песчанка поднимается в поверхностные слои, а днем же, наоборот, концентрируется у грунта. Ее русское название связано с тем, что в своем распределении она предпочитает участки с песчаным дном, куда в случае опасности может быстро закапываться. Промыслового значения не имеет, но является важным элементом питания рыб прибрежного комплекса.

– В марте активизируется и клев сельди в озере Тунайча?

– Да, она будет успешно ловиться на малороточные снасти различного типа. В последние годы, например, в «моде» гирлянды из крючков с красными и белыми перышками. Уловистые места рыболовам хорошо известны.

А на озере Буссе можно рассчитывать на весенний жор малоротой корюшки. Если повезет, за компанию с малороткой можно поймать десяток-другой зубатки.

– В этом месяце начнут пробуждаться от «спячки» и внутренние водоемы острова?

– Талые воды насыщают реки кислородом, и жизнь в них, конечно, становится активнее, особенно в среднем течении. Наиболее результативной будет рыбалка там, где впадают речки и ручьи. В таких местах образуются значительные концентрации хищных рыб.

Если взять юг Сахалина, то здесь основными объектами любительского лова являются кунджа и красноперка, иногда все три ее вида – мелкочешуйная, сахалинская и крупночешуйная. Те, кто знает рыбные места, обычно прикармливают их, опуская в лунку чулок со старой раздавленной лососевой икрой, после чего на следующий день рыбачат. Красноперку привлекает и прокрученная через мясорубку говяжья печень, которую таким же образом опускают под лед. Затем ловят как на опарыша и икру, так и на блесны.

В реках центрального Сахалина и севернее возобновится активный клев щуки. Ловить ее можно и на живца, и на блесну. Добычливы также жерлицы, которые оставляют в лунках на ночь. На икру и червя в это время успешно ловят амурского язя (чебака).

Такая рыбалка, к примеру, будет характерна для Рукутамы, впадающей в озеро Невское, и Тыми на участке примерно от Адо-Тымово до Ныша.

– Река Рукутама мне запомнилась тем, что я впервые на Сахалине поймал в ней щуку из-подо льда, небольшую, килограмма на полтора. На эту рыбалку меня пригласили друзья из Поронайска, до сих пор помню!

– А в верховьях рек в марте просыпается мальма, которую местные жители обычно рыбачат на подвяленные икринки или небольшие икряные тампоны.

– Имеется в виду ручьевая мальма?

– Ручьевая. А проходного гольца, или южную мальму, можно будет порыбачить на реках юго-востока – Мануй, Лазовая, Лесная, и северо-востока – Мелкая, Лангери, Вал, Эвай, Аскасай.

– Мне сосед сказал, что гольца уже пробовали ловить на Пугачевке в Макаровском районе.

– Да, пошли первые оттепели – и речная рыбалка оживает. Чем ближе к концу месяца, тем активнее будет пресноводная рыба в устьевых участках таких рек, как Ай, Айдар, Дудинка, Пугачевка, Фирсовка и других.

– А на северо-западе Сахалина?

– Там рыбалка по-прежнему доступна только на снегоходах и вертолетах. Зато какая рыба! Ленок и хариус, южная мальма и кунджа. Причем таких размеров, каких на юге и не встретишь. О сахалинском таймене я не говорю, потому что он с 2000 года в Красной книге. Как с ним обходиться, чтобы не навредить его «здоровью», мы рассказывали уже не раз.

– Тем не менее предлагаю напомнить. Ведь других хищных рыб (кунджу, например) сахалинцы добывают на те же снасти, которые привлекают и тайменя. То есть он может попадаться во всех районах острова, даже если на него специально не охотятся.

– В таком случае добросовестный рыболов обязательно отпустит рыбу. При этом ее нельзя брать за жабры, а надо осторожно прижать ко льду и с наименьшими повреждениями освободить от тройника или крючка. Если этого не делать, таймень у нас будет встречаться все реже и реже. Достаточно сказать, что его самки впервые идут на нерест в возрасте 10 – 12 лет!

– Я бы еще добавил, что наш таймень – такое же достояние Сахалина, как его нефть и газ.

– Поддерживаю! Со всеми вытекающими из этого патриотическими призывами.

А в заключение считаю своим долгом предостеречь: в весенний период по отношению к рыбалке в целом надо быть очень осторожными. Никакая рыба не стоит жизни людей! Это касается и моря, и озер, и особенно рек. Как только в реки пойдут талые воды, они станут образовывать во льду промоины. Припорошило снегом – и готова ледовая ловушка!

Поэтому хочу пожелать нам всем не только рыбацкой удачи, но и осмотрительности на водоеме.

Георгий ЮРГИН.

Кулинарный рецепт от виталия никитина

Сашими по-сахалински

Японское блюдо сашими – это, в принципе, любая сырая рыба, которую можно есть. Для нас в первую очередь, конечно, красная, но она обязательно должна быть проморожена не менее 20 – 30 дней в морозилке домашнего холодильника при температуре минус 20 градусов либо не менее 10 дней подвергнута промышленной заморозке при температуре минус 30 – 35 градусов.

Какая красная рыба подходит? Назову три: нерка (она у нас завозная, местной на Сахалине нет), сима и япономорская горбуша. Летне-осенняя горбуша (охотоморская) и кета в заморозку не идут, поскольку в них много паразитов (в других они тоже есть, но гораздо меньше).

Особый интерес представляют ленок и хариус, потому что их не надо морозить.

Рыба для сашими должна быть почищена без крови. Для этого у нее необходимо аккуратно вырвать жабры, где сосредоточены главные кровеносные сосуды.

Обескровленную рыбу не следует мыть. Если на ее мясо попадет вода – есть сашими нельзя.

Перед едой рыбу порезать на тонкие (1 мм) полоски, которые затем макают в соевый соус или васаби (японский хрен).