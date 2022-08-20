В Московском аэропорту Шереметьево у мужчины украли часы, которые он положил в лоток при прохождении досмотра. Дорогой аксессуар (330 тыс. рублей) присвоил проходивший досмотр другой пассажир. Его сняли с борта самолёта, и на вопрос «который час» он теперь отвечает полицейским.

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