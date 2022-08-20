В Московском аэропорту Шереметьево у мужчины украли часы, которые он положил в лоток при прохождении досмотра. Дорогой аксессуар (330 тыс. рублей) присвоил проходивший досмотр другой пассажир. Его сняли с борта самолёта, и на вопрос «который час» он теперь отвечает полицейским.
Меньше месяца остается до 140-летия областной столицы. К этой дате подготовлена большая программа «Культурная столица». Стартует она уже на следующей неделе с безусловно яркого в истории области события – проекта газеты...
По заданию губернатора южно-сахалинские «серебряные волонтеры» вместе с координатором этого движения Натальей Новопашиной побывали в доме-интернате для престарелых и инвалидов областного центра.
Отметив, что в...