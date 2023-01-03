В Москве безбилетник сломал руку контролеру. Она попросила пассажира показать паспорт, чтобы выписать постановление. Тот попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса она сломала руку. Безбилетника задержали, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
Конкурс будет именным – в память о замечательном сахалинском журналисте, неоднократном лауреате премии имени Чехова, первом заместителе редактора газеты «Советский Сахалин» Сергее Рязанцеве. Он ушел в расцвете творческих сил 26 лет...
12 декабря, в день Конституции РФ, для школьников Южно-Сахалинска, достигших особых успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина...