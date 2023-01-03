В Москве безбилетник сломал руку контролеру. Она попросила пассажира показать паспорт, чтобы выписать постановление. Тот попытался сбежать и толкнул женщину. При падении из автобуса она сломала руку. Безбилетника задержали, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА