В Москве добропорядочным москвичам планируют выплачивать 50 тыс. рублей в год. «Нужно поощрять тех, кто соблюдает ПДД, вовремя платит налоги, а также работает, учится или занимается бизнесом», — депутат Госдумы Андрей Чернышев.

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